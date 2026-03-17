ZELENSKI OPET OPTUŽIO PUTINA: Rusija pomogla Iranu da unapredi dronove "šahed"
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pomogla Iranu da unapredi dronove "šahed", koji danas predstavljaju pretnju za zemlje Bliskog istoka.
U intervjuu za "Džeruzalem Post", koji prenosi Ukrinform, Zelenski je naveo da su ovi dronovi značajno napredovali u odnosu na početne verzije korišćene na početku rata u Ukrajini.
On je rekao da je Iran, uprkos ranijim negiranjima, isporučio dronove Rusiji, obučio ruske snage za njihovu upotrebu i podelio tehnologiju i licence za proizvodnju.
"Ovo je ogromna količina znanja sa bojnog polja. To su nove tehnologije zasnovane na iranskim razvojima, i sve će to imati uticaj na druge regione. Uvek sam govorio o Africi, Bliskom istoku i Evropi", dodao je ukrajinski lider.
Zelenski je upozorio da se pretnja dronovima proširila izvan Ukrajine i da sada pogađa Izrael, zemlje Persijskog zaliva i američke snage u regionu, ocenivši da iskustva sa ratišta dovode do razvoja novih tehnologija koje utiču na više regiona sveta.
(Tanjug)
