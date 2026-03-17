ZELENSKI OPET OPTUŽIO PUTINA: Rusija pomogla Iranu da unapredi dronove "šahed"

В.Н.

17. 03. 2026. u 07:25

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pomogla Iranu da unapredi dronove "šahed", koji danas predstavljaju pretnju za zemlje Bliskog istoka.

ЗЕЛЕНСКИ ОПЕТ ОПТУЖИО ПУТИНА: Русија помогла Ирану да унапреди дронове шахед

Foto: Profimedia/Gemini

U intervjuu za "Džeruzalem Post", koji prenosi Ukrinform, Zelenski je naveo da su ovi dronovi značajno napredovali u odnosu na početne verzije korišćene na početku rata u Ukrajini.

On je rekao da je Iran, uprkos ranijim negiranjima, isporučio dronove Rusiji, obučio ruske snage za njihovu upotrebu i podelio tehnologiju i licence za proizvodnju. 

Prema njegovim rečima, Rusija sada uzvraća pružajući Iranu unapređene verzije i tehničko znanje.

"Ovo je ogromna količina znanja sa bojnog polja. To su nove tehnologije zasnovane na iranskim razvojima, i sve će to imati uticaj na druge regione. Uvek sam govorio o Africi, Bliskom istoku i Evropi", dodao je ukrajinski lider.

Zelenski je upozorio da se pretnja dronovima proširila izvan Ukrajine i da sada pogađa Izrael, zemlje Persijskog zaliva i američke snage u regionu, ocenivši da iskustva sa ratišta dovode do razvoja novih tehnologija koje utiču na više regiona sveta.
 

(Tanjug)

Drugi pišu

Pročitajte više

HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre
HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga oduševljen.

16. 03. 2026. u 17:52

SAM REŠI SVOJ PROBLEM Evropa poslala jasnu poruku Trampu
"SAM REŠI SVOJ PROBLEM" Evropa poslala jasnu poruku Trampu

MINISTRI spoljnih poslova 27 država članica okupili su se u Briselu kako bi razmotrili poziv američkog predsednika da evropske zemlje pomognu u osiguravanju tog ključnog plovnog puta, koji je Iran blokirao u znak odmazde za američke i izraelske vazdušne napade.

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila