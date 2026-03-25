RAT na Bliskom istoku ušao je u 26. dan.

IRAN GAĐAO AMERIČKE BAZE U IRAKU: Ubijen i ranjen veliki broj boraca Pešmerge

Iranska vojska saopštila je da je projektilima zemlja-zemlja gađala američke snage smeštene na aerodromu u Erbilu, na severu Iraka.

JASNA PORUKA IRANA: Možete da prođete kroz Ormuski moreuz, pod jednim uslovom

Stalna misija Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da brodovi koji nisu neprijateljski nastrojeni mogu da prođu kroz Ormuski moreuz.

Australija će blokirati ulazak iranskim državljanima sa turističkim vizama

Iranskim državljanima koji imaju važeće australijske turističke vize biće zabranjen ulazak u zemlju na šest meseci, izjavio je australijski ministar unutrašnjih poslova, navodeći zabrinutost da bi neki mogli ostati duže nego što im je dopušteno.

Toni Burk rekao je da je mera nužna jer postoji rizik da Iranci koji dolaze sa turističkim vizama neće moći ili neće hteti da napuste Australiju nakon isteka vize.

Odluka se odnosi samo na osobe koje se trenutno nalaze izvan Australije, a imaju važeću turističku vizu.

Vlada je poručila da će razmotriti slučajeve osoba koje imaju iranske roditelje.

Takođe je najavljeno da će vlada pomno pratiti globalna zbivanja i po potrebi prilagođavati mere.

Napad na kuvajtski aerodrom

Napad dronom na rezervoar za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu izazvao je požar 25. marta. Zvaničnici su izvestili da nema žrtava.

Napad se dogodio usred kontinuiranih iranskih raketnih i bespilotnih udara čije su mete Izrael i zemlje u regionu koje goste američku vojnu i finansijsku imovinu, nakon američko-izraelske ofanzive na Iran.

A drone strike on a fuel tank at Kuwait International Airport sparked a fire on March 25. Officials reported no casualties.



The attack comes amid Iran's continued missile and drone strikes targeting Israel and regional countries hosting US military and financial assets following… pic.twitter.com/yEz8JqInKy — Latest news (@issu_official0) March 25, 2026

Šef Šela: Evropi preti nestašica goriva

Čelnik Šela upozorava da Evropi sledećeg meseca preti nestašica goriva zbog krize na Bliskom istoku. Cene nafte i gasa su porasle, a vlade bi mogle da uvedu mere za smanjenje potrošnje.

Portparol iranske vojske: Amerikanci pregovaraju samo sami sa sobom

Portparol iranske vojske ismevao je u sredu pokušaje SAD da se postigne sporazum o prekidu vatre, insistirajući da "Amerikanci pregovaraju samo sami sa sobom".

Tramp nudi Iranu plan za kraj rata

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa prenela je Iranu 15 uslova za okončanje tekućeg rata.

Objavljen snimak koji prikazuje napad dronom na američki objekat u Bagdadu

Proiranska milicija objavila je snimak koji prikazuje napad dronom na američki objekat u Bagdadu.

Milicija u Iraku objavila je video dug oko minuta na kojem se vide dronovi kako nadleću američku instalaciju u sklopu međunarodnog aerodroma u Bagdadu. Na snimku se vidi dron koji nisko leti iznad kompleksa u kojem se nalazi Američki diplomatski centar za podršku u Bagdadu, nakon čega prilazi radarskom sistemu i pogađa ga, uzrokujući eksploziju. Na istom mestu udara vidljiv je radarski sistem i na satelitskim snimcima koje je pregledao Si-en-en.

A video published by the Islamic Resistance in Iraq, a militant proxy of Iran, shows a fiber-optic FPV drone attack against the U.S. base Camp Victory in Baghdad on March 23, successfully hitting a parked U.S. UH-60 Black Hawk helicopter and a AN/MPQ-64 surveillance radar:

Nekoliko trenutaka kasnije drugi dron preleće bazu i približava se helikopteru Black Hawk. Video se prekida pre nego što je jasno da li je helikopter pogođen.

Snimak je datiran na 23. mart, ali CNN ne može da potvrdi kada je tačno nastao.

Ovaj napad poslednji je u nizu udara na američke objekte u Bagdadu. Proiranske milicije izvele su više napada na američke ciljeve u iračkoj prestonici, uključujući i američku ambasadu, koja je pogođena sa nekoliko dronova.

Ranije ovog meseca druga milicija objavila je snimak drona koji leti unutar kompleksa američke ambasade u Bagdadu.

Najviši francuski general: Amerika postaje sve nepredvidivija

Načelnik francuske vojske Fabijen Mandon izjavio je da su Sjedinjene Države postale nepredvidiv saveznik, što utiče na francuske interese i bezbednost.

