ZELENSKI POBESNEO: Zapretio poslanicima Rade slanjem na front
ŠRF kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je da bi poslanici Vrhovne rade mogli da budu poslati na front ukoliko ne nastave da rade u skladu sa zakonom.
On je naveo da će narodni poslanici morati ili da obavljaju svoju dužnost u parlamentu u skladu sa ukrajinskim zakonodavstvom ili da se, u suprotnom, razmotri izmena zakona o mobilizaciji kako bi mogli da budu upućeni na front.
Zamenik šefa poslaničke grupe Zelenskog „Sluga naroda“ Andrij Motovilovec ranije je izjavio da je oko 40 poslanika spremno da se odrekne mandata, potvrdivši da u parlamentu postoji kriza.
Ukrajinski mediji su prethodno, pozivajući se na predstavnike vladajuće stranke, objavili da je saziv Vrhovne rade praktično iscrpeo svoj kapacitet, da se rad parlamentarnih odbora raspada i da pojedini poslanici odbijaju saradnju sa Zelenskim.
(Sputnjik)
