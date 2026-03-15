Svet

ZELENSKI POBESNEO: Zapretio poslanicima Rade slanjem na front

P. Đurđević

15. 03. 2026. u 11:36

ŠRF kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je da bi poslanici Vrhovne rade mogli da budu poslati na front ukoliko ne nastave da rade u skladu sa zakonom.

ЗЕЛЕНСКИ ПОБЕСНЕО: Запретио посланицима Раде слањем на фронт

Foto Tanjug/AP/Maryam Majd

On je naveo da će narodni poslanici morati ili da obavljaju svoju dužnost u parlamentu u skladu sa ukrajinskim zakonodavstvom ili da se, u suprotnom, razmotri izmena zakona o mobilizaciji kako bi mogli da budu upućeni na front.

Zamenik šefa poslaničke grupe Zelenskog „Sluga naroda“ Andrij Motovilovec ranije je izjavio da je oko 40 poslanika spremno da se odrekne mandata, potvrdivši da u parlamentu postoji kriza.

Ukrajinski mediji su prethodno, pozivajući se na predstavnike vladajuće stranke, objavili da je saziv Vrhovne rade praktično iscrpeo svoj kapacitet, da se rad parlamentarnih odbora raspada i da pojedini poslanici odbijaju saradnju sa Zelenskim.

(Sputnjik)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Drugi pišu

MODŽTABA U TAJNOJ OPERACIJI PREBAČEN U MOSKVU? Sumnja se da je lično Putin predložio da se Rusi brinu o ranjenom vođi Irana
MODŽTABA U TAJNOJ OPERACIJI PREBAČEN U MOSKVU? Sumnja se da je lično Putin predložio da se Rusi brinu o ranjenom vođi Irana

Visoki izvor blizak novom iranskom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju otkrio je za poznati kuvajtski list Al Džarida da je on prebačen u Moskvu ruskim vojnim avionom u izuzetno tajnoj operaciji, zbog svog zdravstvenog i bezbednosnog stanja. Po dolasku je odmah podvrgnut „uspešnoj“ operaciji i trenutno se nalazi na lečenju u bolnici u jednom od predsedničkih kompleksa.

RAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: EU bi da se ugura u Ormuz; Iran lansirao raketu dometa 2.000 km razorio sve pred sobom
uživoRAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: EU bi da se ugura u Ormuz; Iran lansirao raketu dometa 2.000 km razorio sve pred sobom

RAT na Bliskom istoku ušao u 16. dan.Sukob SAD, Izraela i Irana dodatno je eskalirao nakon američkog napada na iransko ostrvo Harg. Teheran je zapretio udarima na američke interese u regionu, uključujući luke i naftna skladišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i istakao da je Ukrajina postala legitimna meta zbog podrške Izraelu. Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Arakči, demantovao je tvrdnje SAD da je novoizabrani vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ranjen, naglašavajući da on normalno obavlja dužnosti.

SARAJEVSKI ŠARM NA DORĆOLU: Branko Đurić Đuro ozbiljno nasmejao publiku u Fondaciji Mozzart

SARAJEVSKI ŠARM NA DORĆOLU: Branko Đurić Đuro ozbiljno nasmejao publiku u Fondaciji Mozzart