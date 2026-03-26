Tenis

NEOČEKIVANO IZNENAĐENJE! Ana Ivanović se vraća na teniski teren - evo i kada!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 03. 2026. u 18:09

Ljubitelji tenisa širom sveta s nestrpljenjem iščekuju 20. jun, kada će se u Bad Homburgu odigrati istorijski meč.

НЕОЧЕКИВАНО ИЗНЕНАЂЕЊЕ! Ана Ивановић се враћа на тениски терен - ево и када!

Foto: Profimedia

Na ovom turniru odigraće oproštajni meč Anđelik Kerber, nekada prva teniserka planete i osvajačica tri grend slem titule. 

Prema pisanju "Bilda" protivnica će joj biti bliska prijateljica, Ana Ivanović. 

Meč će biti odigran u 15.30, te će na taj način otvoriti VTA turnir koji će se igrati na travi. 

Iako je zvaničnu tačku na profesionalnu karijeru stavila nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, Anđelik je želela da reket poslednji put ukrsti pred svojom publikom, u ambijentu koji joj je prirastao srcu.

– Veoma se radujem susretu sa Anom, jer na neki način ovaj meč zatvara krug. Poznajemo se veoma dugo. Ona je jedna od mojih najboljih prijateljica i provele smo mnogo vremena zajedno na terenu i van njega. Nas dve jedna drugoj nećemo popustiti ni milimetar na terenu, čak ni u našem poslednjem meču – poručila je bivša šampionka Vimbldona, Australijan opena i Ju-Es opena.

Ana je poslednjih nedelja ušla u režim intenzivnih treninga, pokazujući koliko poštuje svoju koleginicu.

– Presrećna sam što mogu da proslavim Anđinu veličanstvenu karijeru. Podelile smo toliko zajedničkih trenutaka na turu i mnogo mi znači što sam ovde, ne samo kao igračica, već i kao prijateljica – izjavila je Ivanović.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET SE SMEJE REAL MADRIDU: Lekari mesecima lečili POGREŠNO KOLENO Kilijana Mbapea?!

CEO SVET SE SMEJE REAL MADRIDU: Lekari mesecima lečili POGREŠNO KOLENO Kilijana Mbapea?!