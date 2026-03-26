NEOČEKIVANO IZNENAĐENJE! Ana Ivanović se vraća na teniski teren - evo i kada!
Ljubitelji tenisa širom sveta s nestrpljenjem iščekuju 20. jun, kada će se u Bad Homburgu odigrati istorijski meč.
Na ovom turniru odigraće oproštajni meč Anđelik Kerber, nekada prva teniserka planete i osvajačica tri grend slem titule.
Prema pisanju "Bilda" protivnica će joj biti bliska prijateljica, Ana Ivanović.
Meč će biti odigran u 15.30, te će na taj način otvoriti VTA turnir koji će se igrati na travi.
Iako je zvaničnu tačku na profesionalnu karijeru stavila nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, Anđelik je želela da reket poslednji put ukrsti pred svojom publikom, u ambijentu koji joj je prirastao srcu.
– Veoma se radujem susretu sa Anom, jer na neki način ovaj meč zatvara krug. Poznajemo se veoma dugo. Ona je jedna od mojih najboljih prijateljica i provele smo mnogo vremena zajedno na terenu i van njega. Nas dve jedna drugoj nećemo popustiti ni milimetar na terenu, čak ni u našem poslednjem meču – poručila je bivša šampionka Vimbldona, Australijan opena i Ju-Es opena.
Ana je poslednjih nedelja ušla u režim intenzivnih treninga, pokazujući koliko poštuje svoju koleginicu.
– Presrećna sam što mogu da proslavim Anđinu veličanstvenu karijeru. Podelile smo toliko zajedničkih trenutaka na turu i mnogo mi znači što sam ovde, ne samo kao igračica, već i kao prijateljica – izjavila je Ivanović.
