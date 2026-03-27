uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Izrael izveo novi napad na Teheran, Tramp šalje još 10.000 trupa na Bliski istok
RAT na Bliskom istoku ušao je u 28. dan. Pentagon razmatra slanje dodatnih 10.000 vojnika na Bliski istok. Izrael iz vazduha u zoru napao predgrađa Bejruta.
Pentagon želi da pošalje dodatnih 10.000 kopnenih trupa na Bliski istok kako bi američkom predsedniku Donaldu Trampu pružio više vojnih opcija, čak i dok razmatra mirovne pregovore sa Teheranom, izveštava Wall Street Journal, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva odbrane koji su upoznati sa planiranjem.
Novi udari na Teheran
Izraelske odbrambene snage saopštile su tokom noći da su završile još jednu rundu "opsežnih" vazdušnih napada na mete režima u Teheranu.
Savet bezbednosti UN danas od Iranu
Savet bezbednosti UN zakazao je zatvorene konsultacije o Iranu za petak ujutru.
Rusija je zatražila sastanak o američko-izraelskim napadima na civilnu infrastrukturu u zemlji, reklo je dvoje diplomata UN.
Sastanak su zakazale Sjedinjene Američke Države, koje predsedaju Savetom bezbednosti.
Preporučujemo
IRAN OBORIO VIŠE OD 100 DRONOVA; Tramp: Dva puta smo ih nokautirali; Iran napada Kaliforniju? Mine u Ormuzu (FOTO/VIDEO)
11. 03. 2026. u 07:17 >> 21:47
ONI SU MOSTOBRAN TEL AVIVA: Iran optužuje UAE za agresiju i podršku SAD i Izraelu
27. 03. 2026. u 06:33
RUBIO PORUČIO: Postoji napredak u kontaktima s Iranom, Ormuski moreuz ključan
26. 03. 2026. u 23:55
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
IRAN POSLAO JAVNU PORUKU SRBIJI: "Vi i mi smo simbol otpora i prkosa - ostaćemo jaki i ujedinjeni"
"OD BEOGRADA do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i nepoštovanja međunarodnog prava i ljudskih života."
25. 03. 2026. u 20:54
