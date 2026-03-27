RAT na Bliskom istoku ušao je u 28. dan. Pentagon razmatra slanje dodatnih 10.000 vojnika na Bliski istok. Izrael iz vazduha u zoru napao predgrađa Bejruta.

Foto Tanjug/AP/profimedia

Pentagon želi da pošalje dodatnih 10.000 kopnenih trupa na Bliski istok kako bi američkom predsedniku Donaldu Trampu pružio više vojnih opcija, čak i dok razmatra mirovne pregovore sa Teheranom, izveštava Wall Street Journal, pozivajući se na zvaničnike Ministarstva odbrane koji su upoznati sa planiranjem.

Novi udari na Teheran

Izraelske odbrambene snage saopštile su tokom noći da su završile još jednu rundu "opsežnih" vazdušnih napada na mete režima u Teheranu.

IDF Spokesperson:



"I received permission, the building completely collapsed": More than 100 targets of the Hezbollah terrorist organization were attacked in Beirut



The IDF continues to strike Hezbollah's terror infrastructure across Lebanon.



Savet bezbednosti UN danas od Iranu

Savet bezbednosti UN zakazao je zatvorene konsultacije o Iranu za petak ujutru.

Rusija je zatražila sastanak o američko-izraelskim napadima na civilnu infrastrukturu u zemlji, reklo je dvoje diplomata UN.

Sastanak su zakazale Sjedinjene Američke Države, koje predsedaju Savetom bezbednosti.

