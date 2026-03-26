"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.

- Samo nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke. A tek ćete da vidite na Vidovdan. Mi ne bismo sačuvali mir da nemamo dovoljno snage. Osim snage potrebna nam je ozbljinost i odgovornost. Moramo da budemo dovoljno pametni da kažemo da je mir od najvećeg inetresa. Dajte nam mira i stabilnosti, to je najpotebnije. Ja sam obećao majkama, ženama da nećemo vraćati sinove, muževe u kovčezima. Zato je važno da Srbija bude jaka, važno je da izađete na izbore. Ovi izbori nisu važni samo za 10 opština. Ne glasate samo za opštinsku vlast, već i za budućnost Srbije - rekao je predsednik.