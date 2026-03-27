POSLEDNJI UDARAC BABA MARTE Evo dokle će kijamet da traje: Vremenska prognoza za petak, 27. mart
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Oblačno i osetno hladnije sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a na planinama sa snegom uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno su moguće i obilnije padavine.
Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 10.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.
Temperatura od 6 do 8 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
RHMZ je objavio upozorenje za petak i za vikend kada se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 sata, a na planinama od 10 do 30 centimetara novog snega.
Slabljenje padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana. U ponedeljak posle podne uslediće postepeni prestanak padavina.
U utorak se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme.
Od srede će biti vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severoistočnim vetrom. Na severu će biti umereno oblačno i suvo vreme, a u ostalom delu zemlje oblačno i mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom.
(sputnikportal.rs)
Preporučujemo
RHMZ SE HITNO OGLASIO: Izdao važno upozorenje za Beograd, sledi potop
26. 03. 2026. u 12:23
RHMZ IZDAO UPOZORENjE: Obilne padavine od petka do nedelje
26. 03. 2026. u 09:00
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
IRAN POSLAO JAVNU PORUKU SRBIJI: "Vi i mi smo simbol otpora i prkosa - ostaćemo jaki i ujedinjeni"
"OD BEOGRADA do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i nepoštovanja međunarodnog prava i ljudskih života."
25. 03. 2026. u 20:54
