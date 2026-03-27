POSLEDNJI UDARAC BABA MARTE Evo dokle će kijamet da traje: Vremenska prognoza za petak, 27. mart

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

VREME U SRBIJI

Oblačno i osetno hladnije sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a na planinama sa snegom uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno su moguće i obilnije padavine.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 10.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Temperatura od 6 do 8 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

RHMZ je objavio upozorenje za petak i za vikend kada se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 sata, a na planinama od 10 do 30 centimetara novog snega.

Slabljenje padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana. U ponedeljak posle podne uslediće postepeni prestanak padavina.

U utorak se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme.

Od srede će biti vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severoistočnim vetrom. Na severu će biti umereno oblačno i suvo vreme, a u ostalom delu zemlje oblačno i mestimično sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom.

(sputnikportal.rs)

