ŠIPTARSKA POSLA! Albanac zgrozio celu Srbiju, pa dobio šamar kakav se ne pamti

Utakmica polufinala baraža za odlazak na Mundijal 2026. godine između Poljske i Albanije donela je veliku dramu, ali i scene koje su ponovo uzburkale strasti na Balkanu.

Albanija je povela u 42. minutu nakon neshvatljive greške poljskog defanzivca Jana Bednareka, što je Arber Hodža, fudbaler zagrebačkog Dinama, iskoristio da rutinski zatrese mrežu domaćina.

Međutim, sam postignuti pogodak pao je u drugi plan zbog načina na koji ga je Hodža proslavio. On je rukama formirao simbol dvoglavog orla, koji se interpretira kao provokacija usmerena ka Srbiji i promovisanje ideologije "Velike Albanije".

Ovakav gest nije novost u svetu fudbala; na sličan način su srpsku javnost provocirali Đerdan Šaćiri i Granit Džaka tokom Mundijala u Rusiji i Kataru, dok je Rej Manaj nedavno učinio isto na utakmici protiv Srbije odigranoj u Leskovcu.

Ipak, provokacija Arbera Hodže nije bila dovoljna za uspeh njegovog tima. Poljaci su u drugom poluvremenu zaigrali znatno ofanzivnije i uspeli da kreiraju potpuni preokret pred domaćom publikom u Varšavi.

Pritisak domaćih isplatio se u drugom delu igre kada je Poljska uspela da poravna rezultat. Poljaci su do kraja postigli i drugi gol, čime su osigurali pobedu od 2:1 i plasman u finale baraža, gde će se za odlazak na Svetsko prvenstvo boriti protiv selekcije Švedske.

Dok Poljska nastavlja svoj put ka Mundijalu, reprezentacija Albanije završava kvalifikacije, ostavljajući za sobom još jedan meč obeležen političkim simbolima umesto isključivo sportskim rezultatima.

