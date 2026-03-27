DRŽAVA JE NA OVO UPOZORAVALA MESECIMA: Da li je moguće da je ponašanje rektora, dekana i ostalih blokadera dovelo do smrti studentiknje?!

DRŽAVA i njeno rukovodstvo, mesecima unazad upozoravali su na mogućnost da zbog neodgovornosti blokadera može doći do tragedije, a što se upravo i desilo kada je sinoć na Filozofskom fakultetu u Beogradu smrtno stradala devojka (25) koja se je bacila sa prozora, a nakon što su se na tom fakultetu zapalila pirotehnička sredstva koja su tu doneli blokaderi.

Državno rukovodstvo je mesecima unazad molilo nadležne na fakultetima - rektora, dekane - da nam objasne ko vodi računa o stanju na fakultetima, o bezbednosti studenata! Ipak, dekani i rektori i svi oni koji su podržali blokade smatrali su da su iznad države i zakona, da nikone ne duguju objašnjenja, A sada je jedna devojka zbog neodgovornosti rektora, dekana i svih blokadera izgubila život!

Kako se može videti na snimku na mestu gde je devojka izgubila život, a koji smo ranije objavili, pored otovorenog prozora nalaze se petarde, baklje, sprejevi, postavljene pored radijatora. Po svemu sudeći to su pirotehnička sredstva koja su se upalila, izazvala požar i haos na fakultetu, što je imalo kobnu posledicu - jedna devojka je stradala.

Da li je moguce da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

Podsetimo, načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je sinnoć na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor.

Resanović je precizirao da su policijski službenici obaveštenje dobili u 22.40 časova, nakon čega su odmah izašli na lice mesta, gde je zatečena ženska osoba bez znakova života.

„Prema prvim saznanjima dobijenim od očevidaca, na petom spratu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najverovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor“, naveo je Resanović.

Istakao je da je o događaju obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

„Uviđajne ekipe su na licu mesta, u toku je fiksiranje i dokumentovanje svih tragova, kao i prikupljanje izjava očevidaca“, rekao je Resanović i dodao da su pirotehnička sredstva koja su bila aktivirana, nakon izvesnog vremena ugašena od strane zaposlenih na fakultetu, a da za sada nije poznato kako su dospela u objekat.

Resanović je naglasio da je za svaku osudu nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava, koja mogu da ugroze živote ljudi i dovedu do teških posledica.

„Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje ovakvih pirotehničkih sredstava koje mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu“, kazao je Resanović.