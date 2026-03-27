RUSIJA uvodi sistem za pratnju brodova koji plove njenom zastavom koristeći mobilne protivvazdušne timove.

Foto AI

Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika i šef Pomorskog odbora, objavio je ovo, preneo je Interfaks.

Patrušev je rekao da zapadne zemlje nastavljaju da zadržavaju brodove koji prevoze teret za Rusiju. Takođe je tvrdio da se ova zadržavanja i inspekcije sprovode na „nategnutim“ osnovama.

Mobilni protivvazdušni vatrogasni timovi su namenjeni brzom reagovanju na pokušaje zaplene ili napada na brodove na moru.

Vredi napomenuti da je Rusija počela da postavlja bivše plaćenike i obaveštajno osoblje na brodove takozvane „flote u senci“ koji prevoze rusku naftu.

U nekim slučajevima, rusko „bezbednosno osoblje“ ugrađeno u posadu može služiti kao veza između „flote u senci“ i ruskih oružanih snaga, koje su povećale svoje prisustvo u Baltičkom moru.

-Vidimo da osoblje privatnih vojnih kompanija radi na ovim brodovima, uključujući koordinatore bezbednosti. Ali upravo zato što su to privatne kompanije, one ne mogu biti odvojene od države kada je u pitanju Rusija, rekao je obaveštajni izvor za SVT.

(militarnyi.com)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje