ZAPADNI PIRATI ZABRINUTI: Rusija će pratiti svoje brodove mobilnim protivvazdušnim timovima
RUSIJA uvodi sistem za pratnju brodova koji plove njenom zastavom koristeći mobilne protivvazdušne timove.
Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika i šef Pomorskog odbora, objavio je ovo, preneo je Interfaks.
Patrušev je rekao da zapadne zemlje nastavljaju da zadržavaju brodove koji prevoze teret za Rusiju. Takođe je tvrdio da se ova zadržavanja i inspekcije sprovode na „nategnutim“ osnovama.
Mobilni protivvazdušni vatrogasni timovi su namenjeni brzom reagovanju na pokušaje zaplene ili napada na brodove na moru.
Vredi napomenuti da je Rusija počela da postavlja bivše plaćenike i obaveštajno osoblje na brodove takozvane „flote u senci“ koji prevoze rusku naftu.
U nekim slučajevima, rusko „bezbednosno osoblje“ ugrađeno u posadu može služiti kao veza između „flote u senci“ i ruskih oružanih snaga, koje su povećale svoje prisustvo u Baltičkom moru.
-Vidimo da osoblje privatnih vojnih kompanija radi na ovim brodovima, uključujući koordinatore bezbednosti. Ali upravo zato što su to privatne kompanije, one ne mogu biti odvojene od države kada je u pitanju Rusija, rekao je obaveštajni izvor za SVT.
(militarnyi.com)
Preporučujemo
EKSPLOZIJE I ŠOK U HARKOVU: „Pilot drona“ iskočio padobranom nakon napada (VIDEO)
26. 03. 2026. u 19:26
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
IRAN POSLAO JAVNU PORUKU SRBIJI: "Vi i mi smo simbol otpora i prkosa - ostaćemo jaki i ujedinjeni"
"OD BEOGRADA do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i nepoštovanja međunarodnog prava i ljudskih života."
25. 03. 2026. u 20:54
