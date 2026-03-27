GORI PRIŠTINA! Aljbin Kurti je šokirao sve u lažnoj državi Kosovo

27. 03. 2026. u 06:45

Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova savladala je Slovačku rezultatom 4:3 u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo 2026. godine, čime je zakazala odlučujući duel sa Turskom.

FOTO: Tanjug/AP

U meču punom preokreta koji je odigran u Slovačkoj, gosti su uspeli da slave u pravoj "goleadi". Junaci pobede bili su strelci Veldin Hodža, Fisnik Aslani, Florent Muslija i Krešnik Hajrizi, koji su svojim pogocima trasirali put ka finalu baraža.

Ova pobeda donela je ekipi ne samo sportski uspeh, već i ogromnu finansijsku injekciju. Naime, premijer privremenih institucija ove lažne države u Prištini, Aljbin Kurti, ranije je obećao premiju od 500.000 evra za pobedu nad Slovačkom.

Ipak, glavni motiv tek sledi – ukoliko uspeju da prebrode i poslednju prepreku, tim će biti nagrađen sa dodatnih milion evra za istorijski plasman na Svetsko prvenstvo.

Poslednja stanica na ovom putu biće reprezentacija Turske. Odlučujući meč igra se u utorak, 31. marta, na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini, uz napomenu da je stadion rasprodat.

