GORI PRIŠTINA! Aljbin Kurti je šokirao sve u lažnoj državi Kosovo
Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova savladala je Slovačku rezultatom 4:3 u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo 2026. godine, čime je zakazala odlučujući duel sa Turskom.
U meču punom preokreta koji je odigran u Slovačkoj, gosti su uspeli da slave u pravoj "goleadi". Junaci pobede bili su strelci Veldin Hodža, Fisnik Aslani, Florent Muslija i Krešnik Hajrizi, koji su svojim pogocima trasirali put ka finalu baraža.
Ova pobeda donela je ekipi ne samo sportski uspeh, već i ogromnu finansijsku injekciju. Naime, premijer privremenih institucija ove lažne države u Prištini, Aljbin Kurti, ranije je obećao premiju od 500.000 evra za pobedu nad Slovačkom.
Ipak, glavni motiv tek sledi – ukoliko uspeju da prebrode i poslednju prepreku, tim će biti nagrađen sa dodatnih milion evra za istorijski plasman na Svetsko prvenstvo.
Poslednja stanica na ovom putu biće reprezentacija Turske. Odlučujući meč igra se u utorak, 31. marta, na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini, uz napomenu da je stadion rasprodat.
