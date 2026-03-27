CEO SVET SE SMEJE ITALIJANIMA! Neviđeni blam, Srbi bi se ovome i te kako obradovali

KAKVA greška Italijana!

FOTO: Tanjug/AP

Proglasili finale protiv Srbije, a stavili grb Bosne i Hercegovine! O čemu se zapravo radi?

U trenutku euforije nakon pobede Italije nad Severnom Irskom u polufinalu baraža za Mundijal, neko je uspeo da napravi grešku koja se graniči sa nemogućim.

Dok cela Italija bruji o odlučujućem meču koji „Azure“ očekuje u utorak, administratori italijanskog medijskog giganta DAZN su se izgubili u geografiji i politici Balkana. Iako je cela fudbalska javnost znala da je naredni protivnik Italije selekcija Bosne i Hercegovine, na zvaničnom nalogu italijanskog DAZN-a osvanula je objava koja je u sekundi postala viralna iz pogrešnih razloga.

- Italijanska posla. Igraće se finale protiv SRBIJE - pisalo je u objavi koja je šokirala pratioce.

Foto: Printskrin

Da konfuzija bude potpuna, a blam još veći, ispod krupno ispisanog imena SRBIJA, administratori su uredno postavili – grb Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine!

Ovaj amaterski propust izazvao je lavinu komentara i podsmeha na društvenim mrežama. Iako je objava izbrisana brzinom svetlosti nakon što je neko shvatio da Srbija uopšte ne učestvuje u ovom delu baraža, bilo je kasno. Internet zajednica je bila brža, a "skrinšotovi" ove neverovatne greške već su preplavili sportske portale i grupe širom Balkana.

I dok će Italija u utorak zaista na teren protiv "Zmajeva" iz BiH, administratorima DAZN-a ostaje da objasne svojim nadređenima kako su uspeli da u jednu objavu "spakuju" jednu državu, ime druge, a zapravo igraju protiv treće. Na Balkanu se takve stvari ne zaboravljaju lako, pogotovo kada dolaze od ozbiljnih sportskih kuća koje bi trebalo da znaju ko su im protivnici na putu ka Svetskom prvenstvu.

