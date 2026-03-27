RUSKI ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je u četvrtak da se situacije u Iranu i Ukrajini razlikuju, jer je, prema njegovim rečima, "Kijev, zajedno sa svojim zapadnim sponzorima, prekršio sve međunarodne norme koje je bilo moguće prekršiti", dok Iran ''nije prekšio nikakve međunarodne obaveze''.

- Koja je razlika između situacije u Iranu i Ukrajini? Razlika je u tome što Islamska Republika Iran nije prekršila nikakve međunarodne obaveze, uključujući i one koje se tiču iranskog nuklearnog programa... Ukrajina je, zajedno sa svojim zapadnim sponzorima, prekršila sve što se moglo prekršiti - saopštio je Lavrov u intervjuu za televiziju Frans.

Ruski ministar je rekao da je američka strana uništila iranski nuklearni sporazum i da nije bilo kršenja sa strane Irana.

Prema njegovim rečima, u slučaju Ukrajine, Rusija je upozorila da Francuska, Nemačka i druge zapadne zemlje vode situaciju ka krizi, a takođe je predložila zaključivanje sporazuma o bezbednosnim garancijama sa SAD i NATO-om u decembru 2021. godine.

- Rečeno nam je da nas se to ne tiče i da će Ukrajina ući u NATO - naglasio je Lavrov, prenosi Sputnjik.

On je dodao da su tokom pregovora o Ukrajini, lideri Evropske unije i NATO-a su samo pokušavali da odvrate američku delegaciju od dogovora postignutih između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu na Aljasci.

- Svi naredni pregovori nakon Enkoridža bili su otežani time što su EU i rukovodstvo NATO, pre svega (predsednik Evropske komisije) Ursula fon der Lajen i (generalni sekretar NATO-a) Mark Rute, na svaki način pokušavali da potkopaju ta razumevanja i odvrate američku administraciju od dogovora koje smo, po njihovom sopstvenom predlogu, podržali - naveo je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Vašington nastoji da učini sve kako bi od ukrajinske strane dobio saglasnost sa dogovorima postignutim tokom rusko-američkog samita u Enkoridžu.

- Vidim da američka strana nastoji da učini sve kako bi osigurala da Kijev prihvati onaj dogovor koji su postigli predsednici Rusije i SAD na Aljasci - naveo je Lavrov, dodajući da veruje da je ovaj pristup jedini ispravan.

On je podsetio da je poslednja runda pregovora o pronalasku rešenja ukrajinske krize bila uoči napada SAD i Izraela na Iran.

- Sada je došlo do pauze. Ali svesni smo kontakata koji su se odvijali između Amerikanaca i Ukrajinaca. Bili smo obavešteni o tome - dodao je šef ruske diplomatije.

Prema rečima ruskog ministra, Moskvi i Kijevu će biti potrebno da reše još niz pitanja nakon realizacije dogovora sa samita u Enkoridžu, jer oni nisu bili sveobuhvatni. On je posebno pomenuo problem ruskog jezika i kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, istakavši da po njegovom mišljenju ne treba očekivati bilo kakve korake sa strane Kijeva po tim pitanjima bez pritiska EU i NATO-a. Ruski ministar je komentarisao i predlog za „stabilizacione snage“ u Ukrajini nakon primirja, o čemu je ranije govorio francuski predsednik Emanuel Makron, i naveo da bi to bila "otvorena okupacija zemlje".

- Sada govore da Zapad obećava Ukrajini 'bezbednosne garancije'. Francuski predsednik Makron je više puta sa tako velikom uverenošću govorio da su te 'garancije' jedno od rešenja problema, uključujući i raspoređivanje 'stabilizacionih snaga' od strane nekih međunarodnih struktura, što bi na kraju bilo ravno čistoj okupaciji - zaključio je šef ruske diplomatije.

