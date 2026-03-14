RAT na Bliskom istoku ušao u 15. dan. Pentagon šalje na Bliski istok Ekspedicionu jedinicu marinaca. Američka ambasada u Bagdadu pogođena je u raketnom napadu. Iran preti napadima na energetsku infrastrukturu posle udara SAD na ostrvo Harg

Izraelska vojska (IDF) izdala je „hitno upozorenje“ Irancima u oblasti grada Tabriza, uoči planiranog vazdušnog napada. „U narednim satima, IDF će delovati u tom području, kao što su to činile poslednjih dana širom Teherana, kako bi napale vojnu infrastrukturu iranskog režima“, navodi se u objavi vojske na X nalogu, prenosi Tajms of Izrael. U objavi na persijskom jeziku se dodaje da "stanovništvo zbog bezbednosti odmah napusti područje označeno na mapi“.

Iran preti napadima na energetsku infrastrukturu posle udara SAD na ostrvo Harg

Iranske oružane snage saopštile su da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu naftnih kompanija koje sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama u regionu, preneli su iranski mediji. Upozorenje je usledilo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp rekao da su američke snage uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu, ostrvu Harg, preneo je Rojters. To ostrvo služi kao izvozni terminal za oko 90 odsto iranskih pošiljki nafte.

Pentagon šalje na Bliski istok Ekspedicionu jedinicu marinaca

Pentagon na Bliski istok šalje Ekspedicionu jedinicu marinaca (MEU), jedinicu za brzi odgovor koja obično broji oko 2.500 marinaca i mornara i nekoliko ratnih brodova, izjavila su tri zvaničnika koja imaju saznanja o tome. Za sada se ne zna za šta će tačno MEU biti korišćena niti gde će biti raspoređena, prenosi CNN. Tradicionalno se ove jedinice koriste za misije kao što su velike evakuacije i amfibijske operacije koje zahtevaju kretanje sa broda na kopno, uključujući upade i napade. Jedinice imaju i kopnene i vazduhoplovne borbene komponente, a neke su obučene i za specijalne operacije. "Njihovo prisustvo komandantima pruža dodatne opcije za različite nepredviđene situacije", rekao je jedan od izvora. Iako zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa navode da trenutno ne planiraju raspoređivanje kopnenih trupa, nisu isključili tu mogućnost u budućnosti. Vest o raspoređivanju MEU prvi je objavio "Volstrit džurnal".

Američka ambasada u Bagdadu pogođena je u raketnom napadu

Američka ambasada u Bagdadu pogođena je u raketnom napadu, saopštili su danas irački bezbednosni izvori za Rojters. Napad je izazvao dim koji se dizao iz zgrade ambasade, rekli su izvori. Više detalja o samom napadu, šteti ili žrtvama trenutno nije poznato, navodi agencija. Prema informacijama koje je dopisnik televizije Al-Hadat dobio od iračkih bezbednosnih izvora, ambasadu je pogodio dron. Zvaničnik je dodao da je u napadu uništen sistem protivvazdušne odbrane ambasade. Drugi irački zvaničnici su rekli, prenosi Al-Hadat, da je raketa pogodila helikoptersku ploču u ambasadi.

Tramp: SAD snažno bombardovale iransko ostrvo Harg

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je američka vojska izvela, kako je naveo,"jedno od najmoćnijih bombardovanja" na iransko ostrvo Harg. On je na mreži Truth Social naveo da je napad pokrenut po njegovom naređenju preko Centralne komande SAD i da je "potpuno uništio svaku vojnu metu u iranskom krunskom dragulju". SAD i Izrael su započeli napad velikih razmera na Iran 28. februara, nakon čega je Iran uzvratio odmazdnim udarima na Izrael i SAD, kao i na američke vojne objekte u zemljama regiona.

Arakči: Evropa podržala rat protiv Irana, a dobila ublažene sankcije za rusku naftu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da su evropske zemlje verovale da će podrškom ratu protiv Irana dobiti veću podršku za Ukrajinu, ali je sukob umesto toga doveo do ublažavanja sankcija za uvoz ruske nafte. "Sa izuzetkom Španije i još nekoliko država, evropske zemlje i Evropska unija su na američko-izraelski napad na Iran, koji pravni stručnjaci ocenjuju kao nezakonit, odgovorile kritikovanjem iranske vlade", napisao je Arakči na platformi X. On je istakao da je Evropa mislila da će podržavanje nezakonitog rata protiv Irana doneti američku podršku protiv Rusije. "Žalosno", poručio je on. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Galibaf: Rat će trajati dok se SAD i Izrael ne pokaju

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf izjavio je danas da će rat između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i Irana trajati dok se SAD i Izrael ne pokaju. "(Izraelski premijer Benjamin) Netanjahu je prevario (predsednika SAD Donalda) Trampa da započne rat i sada deluje pod njegovom kontrolom", naveo je Galibaf na društvenim mrežama, prenosi Al Džazira. On je istakao da što se tiče velikog zločina koji su počinili, Iran više ne pravi bilo kakvu razliku između SAD i cionističkog režima. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

