JEDANAESTI je dan rata na Bliskom istoku.

Foto Tanjug/AP/profimedia/printskrin JouTube

Netanjahu poziva Irance

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je iranskom narodu da će Izrael uskoro „stvoriti uslove“ da oni „uzmu sudbinu u svoje ruke“.

Jedna raketa iz Irana presretnuta, procenjuje IDF; nema izveštaja o povređenima

Nije bilo izveštaja o povređenima ili direktnim udarima u najnovijem iranskom balističkom raketnom napadu na Izrael, šestom danas.

U pitanju je bila jedna raketa, koja je verovatno presretnuta, prema početnim vojnim procenama.

Sirene su se oglasile širom centralnog Izraela i delova Zapadne obale.

Nova iranska raketna salva pokrenula je sirene u centralnom Izraelu

IDF kaže da je otkrio novo lansiranje balističke rakete iz Irana.

Sirene su se potom oglasile u centralnom Izraelu i severnoj Zapadnoj obali.

Foto IAF/IDF

Izrael ponovo napao Iran

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je novi talas vazdušnih napada na Teheran, objavila je IDF.

Vojska kaže da su napadi usmereni na infrastrukturne objekte iranskog režima.

Hitan Trampov zahtev Iranu

Američki predsednik Donald Tramp zatražio je danas da Iran hitno ukloni sve podvodne mine postavljene u Ormuskom moreuzu ili, u suprotnom, da se suoči sa vojnim posedicama koje "nikada ranije nisu viđene".

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Tramp je zatražio da Iran odmah ukloni sve podvodne mine.

-Ako je Iran postavio bilo kakve mine u Ormuskom moreuzu, a mi nemamo izveštaje o tome, želimo da se one uklone i to odmah. Ako iz bilo kog razloga postavljene mine ne budu odmah uklonjene, vojne posledice po Iran biće na nivou kakav nikada ranije nije viđen. Ali ako ih uklone to će biti ogroman korak u pravom smeru, navodi se u Trampovoj objavi.

Foto: Printskrin/Jutjub/Al Jazeera English

Izrael tvrdi da je likvidirao komandanta regionalne divizije Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su su danas da je u nedelju uveče likvidiran komandant regionalne divizije Hezbolaha Hasan Salameh poznat i kao Abu Husein Rab.

IDF je potvrdio ubistvo Salameha objavljujući i snimak vazdušnog napada, prenosi Tajms of Izrael.

Salameh je predvodio jedinicu Nasr Hezbolaha, jednu od tri regionalne divizije u južnom Libanu koja je bila odgovorna za područje između planine Dov i grada Bint Džbejla.

U saopštenju IDF se navodi da je Salameh bio meta izraelskog vazdušnog napada na grad Džuai u južnom Libanu.

AP Photo/Hassan Ammar

Likvidaciju komandanta regionalne divizije Hezbolaha prvi je objavio izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

IDF je objavio da je Salameh godinama služio na nekoliko pozicija u Hezbolahu, a preuzeo je komandu nad jedinicom Nasr Hezbolah nakon što je njegov prethodnik, Taleb Abdulah, ubijen u junu 2024. godine.

Britanija uputila razarač HMS Dragon ka bazi na Kipru

Britanski razarač HMS Dragon tip 45 danas isplovio je danas iz engleske luke Portsmut ka istočnom Mediteranu, kako bi ojačao britansku odbranu u tom regionu, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Britanska vlada je prošle nedelje objavila da će brod biti raspoređen u istočnom Mediteranu nakon što je baza britanskoh ratnog vazduhoplovstva (RAF) na Kipru bila meta napada dronovima, prenosi Skaj Njuz.

Razarač HMS Dragon tip 45 čini prvu liniju odbrane britanske flote od vazdušnih pretnji kao što su avioni, rakete i dronovi, prenosi Bi-Bi-Si.

Foto: RT printskrin

Objavljeno koliko je američkih vojnika ranjeno

Oko 140 američkih vojnika ranjeno je tokom 10 dana sukoba sa Iranom, saopštio je danas Pentagon. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Potraga za preživelima u Teheranu (VIDEO)

Dramatična potraga za preživelima nakon napada Izraela i Amerike na trg Resalat u Teheranu

-Čekamo naređenje da uđemo u ruševine, kaže iranski spasilac sa lica. Timovi za uklanjanje ruševina, spasioci i psi tragači već satima rade u smenama, dok u pogođenoj zoni traje pretraga.

Neki od pasa su povređeni u prethodnim sektorima, ali spasilačke ekipe nastavljaju operaciju bez prekida.



To je investicija: Izrael će obezbediti poseban budžet za finansiranje rata

Izrael će obezbediti poseban budžet od više desetina milijardi šekela za dodatne troškove sistema odbrane kako bi se finansirao rat sa Iranom, naveli su danas u zajedničkom saopštenju izraelski premijer Benjamin Netanijahu i ministar finansija Bezalel Smotrič.

Smotrič je rekao da će večeras biti održana sednica vlade na kojoj bi trebalo da bude usvojen poseban ratni budžet, prenosi Rojters.

"Ovo nije trošak, već investicija", izjavio Smotrič.

Netanijahu je rekao da podaci pokazuju da je izraelska ekonomija veoma jaka uprkos tome što je više od dve godine u ratu.

Profimedia

Vitkof: Tramp uvek spreman za pregovore, ali...

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za mirovne misije Stiv Vitkof izjavio je danas da je Iran bio veoma blizu mogućnosti da razvije nuklearno oružje i naglasio da američki predsednik Donald Tramp uvek spreman za pregovore, ali samo ukoliko Teheran pokaže stvarnu nameru da postigne diplomatski sporazum. (Više o ovome pročitajte OVDE)



Propala Trampova iluzija

Urednik političke rubrike u "Teheran tajmsu" Šahroh Saii izjavio je da tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa o slomu iranske vojske i brzom završetku rata nisu tačne i da je propala "iluzija" da bi vazdušni napadi mogli da proizvedu ustanak u ovoj zemlji. Saii upozorava na veliki broj civilnih žrtava, ali i ekološku katastrofu izazvanu bombardovanjem naftnih skladišta u Teheranu i Kapadži. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Iran uništio izraelski centar za prikupljanje vojnih i obaveštajnih informacija

Iranska armija saopštila je da je izvela napad na vojni objekat u Haifi i centar za prijem podataka sa špijunskih satelita „Ofek“ koji spada među važne objekte za prikupljanje vojnih i obaveštajnih informacija u upravljanju misijama izraelske vojske.

(Više o ovome pročitajte OVDE)

POGLEDAJTE - Raketa Hezbolaha uništila IDF radare (VIDEO)

Zabeležen momenat kada je raketa Hezbolaha uništila izraelski radarski sistem. Hezbolah je, prema dostupnim informacijama, uništio izraelski radarski sistem u Bet Šemešu.



Misija uspešna: Satelitski snimci pokazuju oštećenja na američkim bazama (FOTO)

Iran je objavio snimke napravljene satelitom a koji pokazuju oštećenja na bazama SAD u Bahreinu. Iran je u više navrata slao dronove u tu zemlju gde SAD imaju pomorske objekte.

Amerikanci pobegli od Iranskih projektila, lutaju gradovima

Portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Mohamed Naini izneo je danas tvrdnju da su se američki brodovi udaljili od Irana, kako bi se zaštitili od iranskih projektila, a da su u američki vojnici "u strahu pobegli iz baza" i da "lutaju gradovima" u regionu Bliskog istoka.

Trajemo 6.000 godina

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran naslednik civilizacije stare najmanje 6.000 godina i upozorio da nijedna sila nikada nije uspela da izbriše "to čuveno ime".

- Svako ko gaji iluziju da će uništiti Iran ne zna ništa o istoriji. Agresori su dolazili i odlazili. Iran je opstajao", napisao je Pezeškijan na mreži X.

SAD i Izrael napali su prošle subote Iran koj je uzvratio napadima odmazde na teritoriju Izraela i na američke objekte u zemljama regiona Persijskog zaliva i Bliskog istoka.

Foto: Profimedia

Raste broj ranjenih u Iranu

Saopšteno koliko je ljudi povređeno u američko-izraelskim napadima u Iranu

Više od 15.000 ljudi je povređeno u Iranu u američko-izraelskim napadima, saopštilo je iransko Ministarstvo zdravlja te zemlje. Tanjug: Hassan Ammar (STF) /Hussein Malla (STF)



IDF: Polovina iranskih raketa na Izrael imala kasetne bojeve glave

Komanda izraelske vojske (IDF) saopštila je danas da je oko 50 odsto balističkih raketa koje je Iran ispalio na Izrael tokom aktuelnog sukoba bilo naoružano kasetnim bojevim glavama.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Trn u oku Amerike i Izraela

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su u najnovijem talasu napada na Iran pogodile više borbenih aviona F-14 na međunarodnom aerodromu Isfahan, u centralnom delu zemlje.

Izraelska vojska objavila je 8. marta kratko saopštenje u kojem se navodi da su tokom udara uništeni iranski lovci F-14, kao i sistemi za detekciju i protivvazdušnu odbranu koji su predstavljali potencijalnu pretnju za avione izraelskog ratnog vazduhoplovstva.

(Više o ovome prolitajte OVDE)

Amerika ostaje bez raketa

Vojska Sjedinjenih Američkih Država je u prva dva dana sukoba sa Iranom potrošila municiju vrednu 5,6 milijardi dolara, saopštile su dve osobe upoznate sa procenom Pentagona dostavljenom Kongresu.

Foto Vikipedija/US NAVY

Modžtaba Hamneji već postao meta

Izrael, uz podršku SAD, možda planira atentat na novog vrhovnog vođu Irana, Modžtabu Hamneija, za kojeg veruju da je nespreman na ustupke, javlja "Volstrit džornal" pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike.

Foto: Profimedia

UAE obara iranske rakete

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je presrela devet balističkih raketa, uništivši osam dok je jedna pala u more, i dodatnih 35 dronova, od kojih je 26 oboreno, saopštilo je Ministarstvo odbrane UAE.

Hegset: Kraj rata odlučuje Tramp

Američki ministar odbrane Pit Hegset je ponovo pitan o vremenskom okviru rata protiv Irana i koliko je Vašington blizu okončanja operacije. Izbegao je direktan odgovor, rekavši da su SAD „u veoma jakoj poziciji“ i da predsedniku Sjedinjenih Država daju „maksimalne mogućnosti“. „Od početka, sa ove govornice, nismo rekli koliko će to trajati“, dodao je. „Naša volja je beskonačna.

U krajnjoj liniji, predsednik je taj koji može da odredi konačno stanje tih ciljeva“, rekao je Hegset, napominjući da je Tramp „više puta govorio da ovo nije beskonačno“. Ministar odbrane je ranije rekao da će danas biti „najintenzivniji dan udara unutar Irana“. „Većina lovaca, najviše bombardera, najviše udara, obaveštajni podaci precizniji i bolji nego ikad“, rekao je Hegset.

Američki general: Pogodili smo više od 5.000 ciljeva

Predsednik Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD, general vazduhoplovstva Den Kejn, predstavio je operativni izveštaj o ofanzivi protiv Irana. Rekao je da su SAD pogodile više od 5.000 ciljeva tokom rata. Kejn je takođe rekao da je američka vojska potopila više od 50 iranskih ratnih brodova, u odnosu na „više od 30“, kako je rekao prošlog četvrtka, i da je to urađeno „kombinacijom artiljerije, borbenih aviona, bombardera i raketa lansiranih sa mora“.

Takođe je ponovio da su SAD postigle „značajan napredak“ u smanjenju broja raketnih i dronova koji dolaze iz Irana. Prema njegovim rečima, napadi balističkim raketama su smanjeni za 90 odsto, a napadi dronovima za 83 odsto u poređenju sa prvim danom rata, 28. februara.

Hegset: Ovo nije 2003.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da SAD neće upasti u „beskrajno izgradnju nacija“ ili „močvare“ koje su, kako je rekao, obeležile ere Baraka Obame i Džordža V. Buša. „Ovo nije 2003.“, rekao je na konferenciji za novinare, misleći na početak rata u Iraku koji je trajao skoro deceniju. „Nije ni blizu.

Naša generacija vojnika neće dozvoliti da se to ponovi. A neće ni ovaj predsednik, koji se veoma jasno borio protiv takvih beskrajnih, nejasno definisanih misija. Ti dani su mrtvi“, rekao je Hegset. Hegset je tvrdio da SAD „odlučno pobeđuju“ protiv Irana, sa „brutalnom efikasnošću“ i „potpunom vazdušnom nadmoći“. „Ostajemo fokusirani na cilj jer je to ovde u Ministarstvu rata naš posao“, rekao je. Na kraju je dodao da je takođe svestan „ogromne žrtve“ američkih vojnika koji su poginuli u sukobu sa Iranom, rekavši da mu je to „teško na duši“.

Hegset: Rat će se završiti kada mi odlučimo

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da SAD „neće popustiti dok neprijatelj ne bude potpuno i odlučno poražen“, govoreći na brifingu o ratu sa Iranom. „Ali mi ćemo to učiniti po sopstvenom rasporedu i kada mi odlučimo“, dodao je.

Tramp je juče rekao da su američki vojni ciljevi „prilično dobro urađeni“ i da će rat „uskoro biti završen“. Međutim, Hegset nije precizirao gde se SAD trenutno nalaze u odnosu na te ciljeve. Rekao je samo da ih američke snage „teže sa nemilosrdnom preciznošću“. „Pobeđujemo sa snažnim i nepokolebljivim fokusom na naše ciljeve, koji su isti kao i dana kada sam ovde dao prvi brifing o operaciji Epski bes“, rekao je Hegset.

Hegset izveštava o ratu sa Iranom iz Pentagona

Američki ministar odbrane Pit Hegset daje novi izveštaj o ratu sa Iranom uživo iz Pentagona u Vašingtonu u utorak. U sali za konferencije za štampu Pentagona pored njega je načelnik Združenog generalštaba, general vazduhoplovstva Den Kejn.

Snimljen trenutak izraelskog napada na Liban

Video koji kruži internetom, a koji je potvrdila Al Džazira, prikazuje trenutak kada izraelski vazdušni napad pogodi zgradu u okrugu Tir na jugu Libana.

فيديو - لحظة شن الغارة الإسرائيلية القوية على المبنى المهدد عند مفرق معركة - العباسية في صور pic.twitter.com/upE5YfU0K7 — هنا لبنان (@thisislebnews) March 10, 2026

Na snimku se vidi kako je projektil pogodio zgradu u Abasiji, okrug Tir, nakon čega je usledila velika eksplozija i ogromni stubovi dima.

Katar: Iran nastavlja napade na civilnu infrastrukturu

Iran je pojačao napade na katarsku infrastrukturu, rekao je danas portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova, više od nedelju dana nakon što su iranski napadi dronova primorali Katar da obustavi proizvodnju gasa.

„Napadi na civilnu infrastrukturu se nastavljaju i odbacujemo svako opravdanje koje Iranci nude za ove napade“, rekao je portparol katarske diplomatije Madžed el-Ansari, ne precizirajući koje su civilne lokacije u Kataru bile meta.

Novi napad na Iran

Napadnut je aerodrom u iranskom gradu Kermanu.

Izrael izveo vazdušne napade na jugu Libana

Izrael je izveo niz vazdušnih udara na južni Liban, javlja izraelska vojska. Vazdušni napad je pogodio grad Kabrika, a izraelski avioni su takođe napali gradove Deir Sirjan i Tajbeh. Izraelska vojska je takođe objavila da je izvela vazdušne napade u blizini Ansarije. On tvrdi da su mete bile sedište Hezbolaha u oblasti iz koje su, prema njihovim rečima, rakete lansirane prema Izraelu.

Kremlj: Putinovi predlozi o Iranu su i dalje na stolu

Kremlj je objavio da je ruski predsednik Vladimir Putin, koji je juče razgovarao sa Donaldom Trampom, ponudio razne opcije za posredovanje i deeskalaciju rata. Portparol Dmitrij Peskov rekao je novinarima da ne želi da ulazi u detalje „razmatranja“ koja je Putin izneo u razgovoru, ali je naglasio da su ti predlozi i dalje na stolu.

Peskov je dodao da je Rusija spremna da pruži svu pomoć koju može kako bi se smanjile tenzije na Bliskom istoku.

Iran poručuje fon der Lajen: „Poštedite nas licemerja“

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei oštro je reagovao na govor predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, u kojem je, između ostalog, rekla da „narod Irana zaslužuje slobodu, dostojanstvo i pravo da odlučuje o svojoj budućnosti“. Komentarišući video snimak svog govora, Bagaei je rekao: „Poštedite nas licemerja. Izgradili ste karijeru stajući na pogrešnoj strani istorije, dajući zeleno svetlo okupaciji, genocidu i zločinima, a sada zataškavate američki, izraelski zločin agresije i ratne zločine protiv Iranaca.“

Please spare the hypocrisy. You’ve made a career out of standing on the wrong side of history—green-lighting occupation, genocide, and atrocities, and now laundering U.S./Israeli crime of aggression and war crimes against Iranians.



Where was your voice when more than 165… https://t.co/t0UeNArnxM — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026

Optužio je rukovodstvo EU da ćuti „pred bezakonjem i zločinima“, dodajući da je to, kako je rekao, „ništa drugo do saučesništvo“. Bagaei je zatim pitao: „Gde je bio vaš glas kada je više od 165 nevine iranske dece masakrirano u gradu Minabu?

“ Dodao je pitanje zašto EU „ništa ne govori“ kada su, kako tvrdi, meta bolnice, istorijska mesta, naftna postrojenja, sedišta diplomatske policije, vatrogasne stanice i stambena naselja.

Britanija šalje drugi brod u Mediteran

Ujedinjeno Kraljevstvo priprema drugi brod za raspoređivanje u Mediteranu, potvrdilo je britansko Ministarstvo odbrane. Ranije je objavljeno da se razarač HMS Dragon Type 45 priprema za raspoređivanje u regionu. Sada je Ministarstvo odbrane objavilo da se razarač RFA Lyme Bay priprema za raspoređivanje „za pomorske misije u istočnom Mediteranu“.

Iran: 193 dece ubijeno u ratu, najmlađa žrtva ima osam meseci

Do sada je u ratu protiv SAD i Izraela ubijeno 193 dece, a najmlađa žrtva je osmomesečna devojčica, rekla je portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani. Ona je to objavila govoreći ispred bilborda sa fotografijama ubijene dece, a iranska novinska agencija Mehr izvestila je da je u sukobu povređena i četvoromesečna beba.

Mohadžerani je na istoj konferenciji za novinare takođe iznela detalje o napadima na zdravstveni sistem, rekavši da je ubijeno 11 zdravstvenih radnika. Takođe je rekla da je napadnuto 52 zdravstvene jedinice, 29 medicinskih ustanova i 19 jedinica hitne pomoći. Dodala je da su među metama 16 ambulantnih vozila, od kojih su četiri uništena, i spasilački helikopter.

Pre 40 minuta Iran u jednom od najgorih prekida interneta na svetu

NetBlocks, organizacija koja prati dostupnost interneta širom sveta, saopštila je da je iranski prekid interneta među najgorim nacionalnim prekidima interneta zabeleženim u svetu. NetBlocks je takođe saopštio da je to drugi najduži takav prekid u Iranu nakon januarskih protesta i da je zemlja provela oko trećinu vremena bez pristupa internetu u 2026. godini.

⚠️ Update: At 240 hours, #Iran's internet blackout is now among the most severe government-imposed nationwide internet shutdowns on record globally, and the second longest registered in Iran after the January protests, with the country having spent a third of 2026 offline. pic.twitter.com/LPoVkOI9MM — NetBlocks (@netblocks) March 10, 2026

Predsednik iranskog parlamenta: Ne tražimo primirje

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf odbacio je ideju da se kraj rata može postići pregovorima sa SAD i Izraelom. „Definitivno ne tražimo primirje“, napisao je u objavi na X. „Verujemo da agresora treba udariti u usta kako bi naučio lekciju i nikada više ne pomislio da napadne naš voljeni Iran.

“ Galibaf je dodao da Iran želi da prekine ciklus „rat-pregovori-primirje-pa ponovo rat“, za koji tvrdi da ga Izrael koristi da nametne svoju hegemoniju.

"Lomimo im kosti" Netanjahu: Nastavljamo da napadamo Iran

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael nastaviti napade na Iran. Rekao je da je cilj da se „pomogne iranskom narodu da se oslobodi okova tiranije“, ali je dodao da „to na kraju zavisi od njih“.

Celu vest pročitajte OVDE

Irački premijer Rubiju: Iranski vazdušni prostor ne sme se koristiti protiv suseda

Irački premijer Mohamed Šia el-Sudani rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju da Irak ne sme biti korišćen kao odskočna daska za napade u ratu na Bliskom istoku. U prvim satima nakon početka rata, irački vazdušni prostor bio je ispunjen borbenim avionima i raketama koje su dolazile iz raznih pravaca.

U telefonskom razgovoru sa Rubiom, el-Sudani je naglasio „važnost osiguravanja da se irački vazdušni prostor, teritorija i vode ne koriste za bilo kakvu vojnu akciju usmerenu protiv susednih zemalja ili regiona“, saopštila je kancelarija iračkog premijera.

El-Sudani je odbacio „svaki pokušaj uvlačenja zemlje u trenutne sukobe“, kao i „kršenja iračkog vazdušnog prostora od strane bilo koje strane“. Irak je od početka umešan u sukob. U tekstu se navodi da su u prvim danima zabeleženi udari, za koje su okrivljene SAD i Izrael, na grupe povezane sa Iranom, dok su te grupe potom tvrdile da su napale američke baze u Iraku i širom regiona.

Aramko: Zatvaranje Ormuskog moreuza moglo bi imati „katastrofalne“ posledice

Ako se poremećaji izazvani zatvaranjem Ormuskog moreuza nastave, globalna tržišta nafte mogla bi se suočiti sa „katastrofalnim“ posledicama, upozorio je Amin Naser, izvršni direktor saudijskog državnog naftnog giganta Aramko. „Iako smo se i ranije suočavali sa poremećajima, ovo je daleko najveća kriza sa kojom se naftna i gasna industrija u regionu do sada suočila“, rekao je on. Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) saopštio je da neće dozvoliti transport nafte iz regiona ako se napadi na Iran nastave.

Izraelska vojska je najavila napade na Liban

Izraelska vojska je upozorila da su mogući napadi na južnolibanske gradove Tir i Sidon, poznate i kao Suur i Saida. Portparol vojske je rekao da će izraelske snage ciljati mete Hezbolaha „u bliskoj budućnosti“ i rekao stanovnicima da se udalje „najmanje 300 metara“ od označenih područja

Kina repatrirala 10.000 građana iz regiona

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova danas je objavilo da je Peking uspeo da repatrira 10.000 kineskih građana iz zemalja Bliskog istoka. Prema rečima portparola ministarstva, reč je o građanima koji su repatrirani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana i Saudijske Arabije. U kontekstu rata u regionu, nekoliko zemalja je poslednjih dana kritikovano zbog sporih napora u repatrijaciji.

Prvi letovi koje su organizovale vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke stigli su tek prošlog četvrtka, petog dana rata. Britanska vlada je procenila da je oko 300.000 Britanaca zaglavljeno u regionu nakon što su mnogi komercijalni letovi otkazani. Britansko ministarstvo spoljnih poslova juče je objavilo da je od 1. marta u zemlju stiglo oko 37.000 Britanaca, a najavljeni su novi čarter letovi, pored tri prethodno organizovana.

Iran presekao: Posle američko-izraelskih napada pregovori sa SAD više nisu opcija!

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je u ponedeljak da pregovori sa Sjedinjenim Državama više nisu opcija nakon što su SAD i Izrael pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana. U intervjuu za PBS NewsHour, Aragči je rekao da ne misli da će razgovori sa Amerikancima „više biti na našem dnevnom redu“.

Celu vest pročitajte OVDE

Saudijci: Dron oboren u blizini Rijada

Saudijska civilna odbrana saopštila je da se dron srušio na stambeno naselje u gradu Az Zulfi u provinciji Rijad, uzrokujući „ograničenu materijalnu štetu“, ali nije bilo povređenih.

Portparol saudijskog ministarstva odbrane rekao je da je vojska presrela i uništila dron istočno od okruga Al Hardž. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što su presretnuta dva drona koja su letela istočno od zemlje, kao i ranije presretanje još dva drona u blizini okruga Al Hardž.

Izrael: 191 povređena u 24 sata

Izraelsko Ministarstvo zdravlja objavilo je da je 191 osoba primljena u bolnice u poslednja 24 sata zbog rata sa Iranom, izveštava „The Times of Israel“. Ministarstvo je saopštilo da su među hospitalizovanima i vojnici i civili, pri čemu je najmanje jedna osoba u kritičnom stanju, a tri druge u teškom stanju.

Dodaje se da je ukupno 2.339 ljudi primljeno u bolnice od početka rata. 95 ljudi je i dalje u bolnicama, od kojih je 11 u teškom stanju. Kako je ranije objavljeno, u iranskom raketnom napadu na centralni grad Jehud u ponedeljak je poginula jedna osoba, a dve su povređene.

Iranci: Mi određujemo KRAJ rata! Tramp: Smrt, vatra, bes!

Iranski tvrdolinijaši u ponedeljak su izašli na ulice kako bi proglasili svoju odanost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, čiji je uspon ugasio nade da će se rat na Bliskom istoku uskoro završiti.

Rat danas ulazi u 11. dan, a osim nevinih žrtava ogromne posledice mogu se osetiti na tržištu. Došlo je do velikog rasta cena nafte i naglog pada berzi zbog zatvaranja Hormuškog moreuza.

Celu vest pročitajte OVDE

Iran pokrenuo novi talas napada

Iran je pokrenuo nove napade na zemlje oko Persijskog zaliva, a sirene za uzbunu zbog dolazećih raketa oglasile su se rano jutros u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu, prenosi AP.

Celu vest pročitajte OVDE

Amerikanci objavili šta su sve koristili u prvih 10 dana tokom napada na Iran

Centralna komanda SAD ("CENTCOM") objavila je niz infografika povodom prvih 10 dana operacije "Epski bes".

Celu vest pročitajte OVDE

BBC: Kontradiktorne poruke iz Bele kuće o ratu protiv Irana

Predsednik SAD Donald Tramp i njegova administracija do sada su slali kontradiktorne poruke o zajedničkoj američko-izraelskoj vojnoj operaciji protiv Irana, ocenjuje BBC u svojoj analizi. Prema BBC-ju, baš juče, deseti dan operacije koja je potresla američke saveznike i protresla finansijska tržišta, dobro je pokazao zabunu oko toga koliko dugo bi rat mogao da traje i koji su njegovi krajnji ciljevi.

Nakon turbulentnog jutra u kojem su američki berzanski indeksi pali, a cene nafte naglo porasle, Tramp je počeo da zove novinare u pokušaju da smiri nervozu na tržištima i u javnosti. Ali, ističe BBC, njegove izjave su bile nejasne čak i kada su ga novinari direktno pitali za pojašnjenje.

„Imam plan za sve, u redu? Imam plan za sve. Bićete veoma zadovoljni“, rekao je Tramp novinaru Njujork posta kada su ga pitali o rastućim cenama nafte. U intervjuu za CBS njuz, izjavio je da je rat „prilično završen“. „Znatno smo ispred roka“, dodao je. Prema analizi Bi-Bi-Sija, Trampovi telefonski razgovori sa novinarima imali su željeni efekat na tržišta. Nakon njegovih izjava, berze su se oporavile, a cena barela nafte, koja je ranije tokom dana dostigla oko 120 dolara (oko 111 evra), pala je ispod 90 dolara (oko 83 evra).

Bi-Bi-Si podseća da je samo nekoliko dana ranije Tramp rekao da neće zaustaviti rat dok Iran ne pristane na „bezuslovnu predaju“. Ali nakon njegovih izjava u ponedeljak, mogao se steći utisak da bi kraj vojne operacije, koja je potresla Bliski istok i skoro potpuno zaustavila pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, mogao biti na vidiku.

Tramp se oglasio posle napada na školu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da "ne zna dovoljno" o napadu na iransku osnovnu školu, za koju Iran tvrdi da je u njoj poginulo najmanje 168 osoba, ali da je "spreman da živi" sa nalazima američke istrage o tom incidentu.

Celu vest pročitajte OVDE

U Iranu održana javna zakletva na vernost ajatolahu Sejedu Modžtabu Hamneiju

Javna ceremonija polaganja zakletve građana novom vrhovnom vođi Irana, Sajedu Modžtabu Hamneiju, održana je istovremeno na Trgu islamske revolucije u Teheranu, kao i u svim gradovima i pokrajinama, javlja danas iranska agencija Tasnim.

Ceremoniji polaganja zakletve prisustvovali su različiti segmenti stanovništva, koji su javno izjavili svoju lojalnost i podršku ajatolahu Sejedu Modžtabi Hamneiju, koga je pre dva dana izabrao Verski savet stručnjaka.

Učesnici ceremonije, pored iranskih zastava, držali su slike prethodnog vrhovnog vođe imama, ajatolaha Alija Hamneija, kao i statuu novog vođe revolucije. Tokom ceremonije, javno je pročitana zakletva vernosti novom vrhovnom vođi izabranom na tu funkciju nakon smrti njegovog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

Foto: Profimedia

IRCG: Slobodan prolaz kroz Ormuz za države koje proteraju ambasadore Izraela i SAD

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije dobiti neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od danas, utorka 10. marta.

Kako javlja iranska državna televizija, IRGC je saopštio da bi te zemlje imale "puno pravo i slobodu" prolaska kroz ovaj strateški plovni put ukoliko prekinu diplomatske odnose sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Si-EN-En.

Kroz ovaj moreuz, širok oko 34 kilometra, prolazi gotovo petina svetske ponude nafte, što ga čini ključnim i visokorizičnim uskim grlom za globalna tržišta.

Tramp republikancima: Sukob u Iranu je "kratkoročni izlet"

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je sukob u Iranu "kratkoročnim izletom". Obraćajući se republikancima u Predstavničkom domu na Floridi u ponedeljak,

Tramp je hvailo američku vojsku, opisujući je kao "vojsku bez premca", preneo je Skaj njuz. "Svet nas trenutno poštuje više nego ikada ranije", ocenio je Tramp.

On tvrdi da je iranski raketni i kapacitet dronova potpuno uništen u američko-izraelskim napadima, kao i da iranska mornarica "leži na dnu okeana". "Nećemo popustiti dok neprijatelj ne bude odlučno poražen", poručio je Tramp.

Pezeškijan: Iran spreman da formira zajednički tim da istraži raketne napade na Tursku

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu da je Teheran spreman da formira zajednički tim za istragu navoda o iranskim raketnim napadima na Tursku, objavili su iranski mediji.

Pezeškijan je to rekao u telefonskom razgovoru sa Erdoganom u ponedeljak, preneo je Rojters.

Turska je saopštila u ponedeljak da je protivvazdušna odbrana NATO-a oborila drugu iransku balističku raketu koja je ušla u turski vazdušni prostor.

Ankara je upozorila da će preduzeti mere protiv svake takve pretnje i pozvala je iranskog ambasadora Mohameda Hasana Habibolahzadea na razgovor da bi mu uložila protest zbog balističke rakete ispaljene iz Irana, a koja je ušla u turski vazdušni prostor.

Cene nafte pale ispod 90 dolara po barelu nakon najave G7 da će osloboditi rezerve

Cene nafte u ponedeljak popodne pale su za deset odsto, na ispod 90 dolara po barelu, nakon što su na otvaranju skočile 20 odsto. Glavni razlog za to je što su ministri finansija iz sedam najrazvijenijih zemalja saopštili da je G7 spremna da oslobodi naftu iz strateških rezervi ako bude potrebno, preneo je Trejding ekonomiks.

Tako je nafta brent sada na nivou od oko 89,5 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kreće se na oko 86 dolara po barelu.

Na cene je i uticala izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je insistirao da će rat sa Iranom biti kratak, čime je sugerisao da neće biti potreban odgovor Sjedinjenih Američkih Država u vidu opsežnog ekonomskog odgovora.

Tramp: Ako Iran zaistavi protok nafte unutar Ormuskog moreuza, gađaćemo ih 20 puta jače

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da će ga Sjedinjene Američke Države "gađati 20 puta jače nego do sada", ako "učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte unutar Ormuskog moreuza".

"Pored toga, uništićemo lako uništive mete koje će Iranu učiniti praktično nemogućim da se ikada ponovo izgradi kao nacija. Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je istakao da je to "poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz". "Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen", zaključio je Tramp.

Američka vojska objavljuje nove snimke napada

Centralna komanda američke vojske objavila je snimke napada na raketne lansirne sisteme za koje tvrdi da je iranski režim pokušao da sakrije.

The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Holandija šalje fregatu u Sredezemno more da zaštiti Kipar i saveznike

Holandska vlada je saopštila da će, na zahtev Francuske, poslati fregatu u Sredozemno more kako bi pomogla u zaštiti Kipra i drugih saveznika i obezbedila pomorski saobraćaj ugrožen zbog krize na Bliskom istoku.

Holandska vlada je prošle nedelje navela da je Francuska zatražila upućivanje fregate za protivvazdušnu odbranu i komandnu funkciju kako bi podržala nosač aviona "Šarl de Gol", koji je predsednik Francuske Emanuel Makron najavio da će biti poslat u Sredozemno more.

Makron je posetio Kipar, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, a tom prilikom je najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza.

"U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama, i koja treba da omogući, čim to bude izvodljivo, pratnju nosača kontejnera i tankera kako bi se Ormuski moreuz postepeno ponovo otvorio", rekao je Makron, insistirajući na "miroljubivoj" svrsi te misije, preneo je BFM TV.

On je istakao da je "bezbednost svih Evropljana zajednički interes".

"Odmah smo preduzeli mere solidarnosti sa Kiprom, koji je pogođen sa nekoliko dronova i raketa. U to područje smo rasporedili fregatu Langdok i odeljenje protivvazdušne odbrane Mistral", napisao je Makron na svom nalogu na mreži Iks.

Kuvajt i Saudijska Arabija presretali iranske napade projektilima i dronovima

Kuvajt i Saudijska Arabija saopštile su da presreću napade Irana projektilima i dornovima. Kuvajtska vojska saopštila je da presreće napade projektilima i dronovima, prenosi Al Džazira.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je presrelo i uništilo tri drona koja su se kretala ka naftnom polju Šajbah u pustinji Rub al-Hali.

Portparol Ministarstva Saudijske Arabije napisao je platformi X da su dronovi otkriveni i oboreni pre nego što su stigli do lokacije.

Izrael i Sjedinjene Američke Države napale su Iran 28. februara, nakon što diplomatski pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma, što je dovelo do vazdušnih udara Irana na Izrael i druge zemlje na Bliskom istoku.

