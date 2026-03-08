IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA ZAPRETILA: U narednim danima sledi veći obim udara na ciljeve neprijatelja

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je izvela 28. talas udara u vojnoj operaciji "Pravo obećanje 4" i najavila da će se u narednim danima proširiti obim i dubina napada iranske odmazde na neprijateljske ciljeve.

Foto Tanjug/MO Iran/

U saopštenju IRGC se navodi da su u najnovijem talasu iranske vojne operacije korišćene rakete nove generacije za udare na lokacije "na teritorijama koje je okupirao Izrael, uključujući Beršebu i Tel Aviv, kao i vazduhoplovnu bazu Azrak", prenosi iranska državna televizije PressTV.

U saopštenju IRGC se navodi da su američke i izraelske mete pogođene iranskim raketama i dronovima kao i da je vazduhoplovna baza Azrak, najveća i najaktivnija baza koju koriste američki borbeni avioni uključeni u ofanzivne misije, bila gađana nekoliko puta.

"Vojne mete u Tel Avivu i Beršebi pogođene su raketama 'hejbar' opremljenim ultrateškim bojevim glavama", navodi se u saopštenju i upozorava da će biti povećan obim i dubina iranskih napada kao odgovor na agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.



(Tanjug)