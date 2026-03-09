MILANOVIĆ ILI PLENKOVIĆ, ŠTA KAŽE NAROD? Objavljeni rezultati nove ankete, ocene se jednom političaru neće dopasti

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović ocenjen je kao najpozitivniji političar u zemlji, dok je premijer Andrej Plenković ponovo na vrhu liste najnegativnijih, pokazuje redovno mesečno istraživanje CRO Demoskop koje objavljuje RTL Danas.

Foto: Tanjug

Anketa, koju je za RTL sprovela agencija Promocija plus od 2. do 4. marta na uzorku od 1.000 ispitanika, pokazuje da bi, kada bi izbori bili održani početkom marta, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila 29,7 odsto glasova, dok bi Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) bila druga sa 22,6 odsto podrške.

Na trećem mestu je platforma "Možemo!" sa 12,3 odsto, dok slede Most sa 6,2 odsto i nezavisna lista Marija Selak Raspudić sa 2,6 odsto. Podrška Domovinskom pokretu iznosi 2,4 odsto.

Na listi najpozitivnijih političara vodi Zoran Milanović sa 26,7 odsto podrške, ispred Andreja Plenkovića sa 15,9 odsto i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića sa 5,7 odsto odobravanja. Među deset najpozitivnijih su i Ivana Kekin s 2,4 posto, Ivan Anušić (1,8 posto), Dalija Orešković (1,7 posto), Sandra Benčić (1,5 posto), Marin Miletić (1,3 posto) i Siniša Hajdaš Dončić (1,0 posto).

Foto: Tanjug

Ipak, više od petine ispitanika smatra da je najpozitivniji političar - "niko", prenosi Indeks.

Istovremeno, Plenković je ponovo prvi na listi najnegativnijih političara sa 36,6 odsto, ispred Milanovića sa 9,1 odsto i Tomaševića sa 8,4 odsto, što je značajan pad s prošlomesečnih 14 posto.

Kao iznenađenje istraživanja navodi se visoko četvrto mesto za Josipa Dabru iz Domovinskog pokreta, kojeg 6,6 odsto ispitanika smatra najnegativnijim političarem, dok je pre mjesec dana taj procenat iznosio tek 0,1 posto.

Istraživanje pokazuje i da 70,6 odsto građana smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smeru, dok 20,1 odsto veruje da zemlja ide u dobrom smeru.

Predsednik Hrvatske za svoj je rad dobio prosečnu ocenu 3,17 (prema 3,15 u februaru), rad Hrvatskog sabora ocenjen je s 2,17 (naspram 2,19), dok je Vlada dobila ocenu 2,36 (u poređenju sa 2,43 u februaru). Politiku Vlade Andreja Plenkovića podržava 28,3 posto ispitanika, što je pad u odnosu na 30,8 posto iz prošlog meseca.

Američko-izraelski napad na Iran i eskalacija rata na Bliskom istoku najvažnija je tema u poslednjih mesec dana za 54,7 odsto građana Hrvatske.

Na drugom mestu je "slučaj Dabro" s 11,5 odsto, dok je inflacija, po kojoj je Hrvatska u vrhu EU, na trećem mestu s 9,4 odsto. Među važnijim temama građani su još izdvojili političke svađe oko dočeka rukometaša (4,1 procenat) i proteste protiv gradnje farmi pilića u Sisku (3,1 odsto).

