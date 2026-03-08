TRAMP ODLUČNO ZAPRETIO: Neću potpisati nijedan novi zakon dok Kongres ne odobri zakon o biračima
AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je danas da neće potpisati nijedan novi zakon sve dok Kongres ne usvoji Predlog zakona o spasavanju Amerike, koji se odnosi na izbornu reformu.
- Kao predsednik neću potpisivati druge zakone dok ovaj ne bude usvojen - poručio je Tramp u objavi na svojoj platformi Istina.
Tramp je odlučno preporučio usvajanje Zakona o spasavanju Amerike, koji je u februaru dobio "zeleno svetlo" u Predstavničkom domu gde republikanci imaju većinu.
Nakon usvajanja predloga zakona u Predstavničkom domu, u Senatu se vodi teška borba iako i Senat kontrolišu republikanci.
Predlog Zakona o spasavanju Amerike zahtevao bi dokaz o državljanstvu prilikom registracije za glasanje na novembarskim srednjoročnim izborima i nametnuo bi krivičnu odgovornost izbornim zvaničnicima koji registruju nekoga bez potrebne dokumentacije.
Lideri demokrata kažu da zakon pokušava da suzbije glasanje i potkopa njihove izborne šanse u vreme kada ih nezavisni analitičari favorizuju na izborima za Predstavnički dom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
TRAMP PRESEKAO: Neće da šalje Kurde na Iran
08. 03. 2026. u 11:21
TRAMP OPTUŽIO IRAN ZA UBISTVO DECE U ŠKOLI: Njihovo oružje je neprecizno!
07. 03. 2026. u 23:50
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)