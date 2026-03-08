Svet

TRAMP ODLUČNO ZAPRETIO: Neću potpisati nijedan novi zakon dok Kongres ne odobri zakon o biračima

P. Đurđević

08. 03. 2026. u 14:56

AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je danas da neće potpisati nijedan novi zakon sve dok Kongres ne usvoji Predlog zakona o spasavanju Amerike, koji se odnosi na izbornu reformu.

ТРАМП ОДЛУЧНО ЗАПРЕТИО: Нећу потписати ниједан нови закон док Конгрес не одобри закон о бирачима

Foto: Profimedia

- Kao predsednik neću potpisivati druge zakone dok ovaj ne bude usvojen - poručio je Tramp u objavi na svojoj platformi Istina.

Tramp je odlučno preporučio usvajanje Zakona o spasavanju Amerike, koji je u februaru dobio "zeleno svetlo" u Predstavničkom domu gde republikanci imaju većinu.

Nakon usvajanja predloga zakona u Predstavničkom domu, u Senatu se vodi teška borba iako i Senat kontrolišu republikanci.

Predlog Zakona o spasavanju Amerike zahtevao bi dokaz o državljanstvu prilikom registracije za glasanje na novembarskim srednjoročnim izborima i nametnuo bi krivičnu odgovornost izbornim zvaničnicima koji registruju nekoga bez potrebne dokumentacije.

Lideri demokrata kažu da zakon pokušava da suzbije glasanje i potkopa njihove izborne šanse u vreme kada ih nezavisni analitičari favorizuju na izborima za Predstavnički dom.

(Tanjug)

