DRŽAVA BRINE ZA SVOJ NAROD! Poleteo avion Er Srbije u Dubai po naše građane - obratio se kapetan (VIDEO)

V.N.

06. 03. 2026. u 08:20 >> 08:27

DRŽAVA Srbija još jednom pokazuje da je bezbednost njenih građana prioritet. Nacionalna avio-kompanija Er Srbija uputila je avion ka Dubaiju kako bi evakuisala naše državljane, a kapetan Marko Tasić pred samo poletanje poručio je da je čast i zadovoljstvo biti u službi svog naroda kada je to najpotrebnije.

ДРЖАВА БРИНЕ ЗА СВОЈ НАРОД! Полетео авион Ер Србије у Дубаи по наше грађане - обратио се капетан (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/privatna arhiva

 - Polazimo za Dubai. Cilj je evakuacija naših građana. Zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane - rekao je kapetan Marko Tasić pred poletanje.

 

