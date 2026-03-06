DRŽAVA BRINE ZA SVOJ NAROD! Poleteo avion Er Srbije u Dubai po naše građane - obratio se kapetan (VIDEO)
DRŽAVA Srbija još jednom pokazuje da je bezbednost njenih građana prioritet. Nacionalna avio-kompanija Er Srbija uputila je avion ka Dubaiju kako bi evakuisala naše državljane, a kapetan Marko Tasić pred samo poletanje poručio je da je čast i zadovoljstvo biti u službi svog naroda kada je to najpotrebnije.
- Polazimo za Dubai. Cilj je evakuacija naših građana. Zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane - rekao je kapetan Marko Tasić pred poletanje.
Preporučujemo
VREMENSKI PREOKRET: Detaljna prognoza Ivana Ristića, objavio datum kad stiže zahlađenje
06. 03. 2026. u 07:02
VIDEO SAM LETO U MARTU: Danas nas očekuje toplo i sunčano vreme
06. 03. 2026. u 00:00
BLOKADA IZ RUSIJE ŠTITI SRBIJU: Baba Marta nam se sprema iznenađenje u aprilu
05. 03. 2026. u 19:14
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)