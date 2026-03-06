NEMA POMILOVANJA ZA NETANJAHUA: Tramp pobesneo na Hercoga: "Bibija bi samo Iran trebalo da muči“

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je pozvao izraelskog predsednika Isaka Hercoga da odobri pomilovanje premijeru Benjaminu Netanjahuu, odnosno da bude oslobođen optužbe za korupciju, rekavši da premijer ne bi trebalo da ima ništa na umu osim rata sa Iranom.

FOTO: AP/Tanjug/AI

- Predsednik Hercog mora danas da da Bibiju (nadimak Natanjahua) pomilovanje. Ne želim da bilo šta muči Bibija osim rata sa Iranom. Hercog je sramota, pet puta mi je obećao da će dati Bibiju pomilovanje - izjavio je Tramp danas u intervjuu za izraelsku televiziju N12, prenosi Rojters.

Kancelarija predsednika Isaka Hercoga još nije odgovorila na navodne Trampove izjave. Netanjahu je prvi izraelski premijer koji je optužen za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja koje datiraju još iz 2019. godine, a što je on negirao.. Tramp je nekoliko puta ranije pozvao izraelskog predsednika Isaka Hercoga da Netanjahuu odobri pomilovanje. Netanjahu je podneo zahtev za pomilovanje u novembru. Hercog je u prošlosti osporavao Trampovu tvrdnju da je obećao da će Netanjahuu odobriti pomilovanje i u februaru je, kao odgovor na sličan Trampov poziv, izjavio da je Izrael suverena država kojom upravlja vladavina prava. Prema izraelskom zakonu, predsednik ima ovlašćenje da pomiluje osuđenike, ali ne postoji presedan za izdavanje pomilovanja usred suđenja. Sjedinjene Američke Države i Izrael napale su Iran 28. februara, nakon što pregovori o nuklearnom programu Irana nisu doveli do postizanja sporazuma, na šta je Iran uzvratio vazdušnim udarima balističkim raketama i dronovima na Izrael i na mete u okolnim zemljama, za koje je naveo da su legitimni ciljevi zbog američkog prisustva.

(Tanjug)

BONUS VIDEO