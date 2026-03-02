PUTIN SE UPLIĆE U RAT NA BLISKOM ISTOKU, SLEDI VAŽAN TELEFONSKI POZIV: Kremlj sve drži u strogoj tajnosti

KREMLj je saopštio da je Rusija u stalnom kontaktu s iranskim rukovodstvom u vezi s onim što je Moskva nazvala "otvorenom agresijom" na Teheran.

Dmitrij Peskov, portparola predsednika Vladimira Putina, kazao je da je Rusija "duboko razočarana razvojem događaja".

Rojters podseća da je Putin juče osudio ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija kao "cinično", a rusko Ministarstvo spoljnih poslova optužilo je SAD i Izrael da su Bliski istok gurnuli "u ponor nekontrolisane eskalacije".

Peskov je danas rekao da Rusija analizira situaciju i izvlači sopstvene zaključke nakon što se Vašington odlučio da pokrene napade na Iran uprkos pregovorima sa Teheranom koje je Moskva smatrala obećavajućim.

- Što se tiče pregovora između SAD i Irana u kojima je posredovao Oman, svakako možemo da izrazimo duboko razočaranje što se, uprkos izveštajima o značajnom napretku u ovim pregovorima, situacija ipak pogoršala u otvorenu agresiju - naveo je Peskov.

On je novinarima kazao da bi Putin trebalo da obavi međunarodni telefonski poziv vezan za Iran kasnije danas, ali nije otkrio sa kime će šef Kremlja da razgovara.

- Mogu samo da kažem da smo u stalnom kontaktu s iranskim rukovodstvom i da razgovaramo o situaciji oko te zemlje. Istovremeno, nastavljamo naš dijalog sa rukovodstvom zemalja pogođenih sukobom, uključujući države Persijskog zaliva - rekao je Peskov.

