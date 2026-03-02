TREĆI dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Tanjug

Tramp otkrio koji su motivi napada na Iran

Američki predsednik Donald Tramp danas se prvi put direktno obratio američkoj javnosti od početka udara na Iran u subotu ujutru, tokom svečanosti dodele Medalje časti u Beloj kući.

U govoru je izneo tri ključna cilja američke operacije protiv Irana.

.@POTUS: "Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities... Second, we're annihilating their navy... Third, we're ensuring that the world's number one sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon... And finally, we're ensuring that the… pic.twitter.com/Ib050KttSB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 2, 2026

​Iranski ambasador: Iran će napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude neophodno

IRAN će napasti bilo koju američku bazu u Evropi ako bude neophodno, upozorio je danas iranski ambasador u Španiji Reza Zabib.

On je dodao da je Iran "zemlja koja je sposobna da odgovori i reaguje", preneo je Skaj njuz.

​Netanijahu se pojavio nakon napada na njegov kabinet

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu obišao je danas mesto napada u izraelskom gradu Beit Šemeš, koji je bio pogođen iranskom raketom.

Oglasio se predsednik SAD Donald Tramp

AMERIČKA vojska "razbija Iran", ali novi veliki talas napada tek treba da dođe, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

Ogromna eksplozija u Bejrutu

Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi val napada na ciljeve Hezbolaha i izdala upozorenja na evakuaciju.

🇮🇱🇱🇧⚡️- Scenes from Beirut as Israel launches bunker busting bombs on the Lebanese capital. pic.twitter.com/CLr8Aimfna — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) March 2, 2026

Kina poslala poruku SAD i Izraelu

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je danas da Kina pridaje veliki značaj tradicionalnom prijateljstvu sa Iranom i podržava Iran u očuvanju njegovog suvereniteta, bezbednosti, teritorijalnog integriteta i nacionalnog dostojanstva.

Supruga iranskog ajatohala umrla dva dana nakon njega

Mansureh Hodžasteh, supruga iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, umrla je nakon što je zadobila povrede u nedavnim američko-izraelskim napadima, objavili su iranski državni mediji.

Hitna evakuacija u Bejrutu

Izraelska vojska objavila je da je započela val zračnih napada na ciljeve Hezbolaha diljem Libanona. Navodi da će dodatne pojedinosti biti objavljene naknadno. Ranije je vojska izdala upozorenja na evakuaciju za desetke sela u južnom i istočnom Libanonu, kao i za jednu zgradu u Bejrutu te desetke drugih lokacija povezanih s Hezbolahom diljem zemlje. IDF izdao nalog za evakuaciju dela Bejruta.

Izrael izveo precizan udar u Bejrutu i eliminisao Huseina Makleda

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su sinoć u preciznom napadu u Bejrutu ubile Huseina Makleda, za koga tvrde da je bio šef obaveštajnog štaba Hezbolaha.

Izraelska vojska najavila novu operaciju, trajaće nedelju dana

Izraelska vojska očekuje da će tekuća operacija protiv Irana trajati više od nedelju dana.

Pojavljuju se snimci novih izraelskih udara na Teheran

Novi snimci novih udara na Teheran pojavljuju se na društvenim mrežama.

Izraelska vojska je pre oko pola sata potvrdila da je „pokrenula dodatni napad velikih razmera“ na iransku prestonicu Teheran.

Grčka upućuje fregate i borbene avione na Kipar

Ministar odbrane Grčke Nikos Dendijas saopštio je da ta zemlja šalje dve fregate i dva aviona F-16 na Kipar, preneo je grčki javni servis ERT.

Dendijas je rekao da je grčki premijer Kirijakos Micotakis jutros razgovarao sa predsednikom Kipra Nikosom Hristodulidisem, a da je on u komunikaciji sa svojim kiparskim kolegom Vasilisom Palmasom.

"Nakon ničim izazvanih napada na teritoriji Republike Kipar , uverio sam gospodina Palmasa da će Grčka, tokom cele trenutne krize, na svaki mogući način doprineti odbrani Republike Kipar, kako bi se pretnje i nezakonite radnje na njenoj teritoriji mogle suprotstaviti“, istakao je Nikos Dendijas.

Najavio je i da će sutra sa načelnikom generalštaba grčke vojske otići u posetu Kipru.

(ERT News)

Predsednik Irana imenovao vršioca dužnosti ministra odbrane

Predsednik Irana Masud Pezeškijan imenovao je generala Revolucionarne garde Majida Ebnelrezu za vršioca dužnosti ministra odbrane, saopšteno je iz pres službe iranskog predsednika, javlja Al Džazira.

(Al Jazeera)

Prvi razgovor Putina sa jednim liderom iz Persijskog zaliva od početka napada na Iran

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed el Nahjanom, javili su Emirati.

Foto: Veštačka inteligencija

Premijer Libana: Zabranjujemo vojne aktivnosti Hezbolaha

Vlada Libana saopštila je da su vojne aktivnosti Hezbolaha "nelegalni akti" i da zahteva od te organizacije da preda svoje oružje, prenela je Al Džazira.

Premijer Navaf Salam izjavio je da apsolutno odbacuje sve vojne akcije pokrenute sa libanske teritorije van okvira legitimnih institucija.

"Zabranjujemo vojne aktivnosti Hezbolaha i ograničavamo njegovu ulogu na političku sferu i zahtevamo da vojne institucije to sprovedu", rekao je Salam.

(Al Jazeera)

Putin se upliće u rat na Bliskom istoku

Kremlj je saopštio da je Rusija u stalnom kontaktu s iranskim rukovodstvom u vezi s onim što je Moskva nazvala "otvorenom agresijom" na Teheran.

Pogođen kabinet Netanijahua

Iran je jutros napao kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanijahua, njegova sudbina je nepoznata, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Presretnuti dronovi nad rafinerijom nafte u Saudijskoj Arabiji

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su dva drona koja su nameravala da napadnu rafineriju Ras Tanura presretnuta i uništena, prenela je saudijska državna agencija SPA.

Zbog krhotina koje su pale tokom operacije presretanja izbio je mali požar u rafineriji, dodaju iz ministarstva navodeći da nije bilo žrtava.





سعودی عرب کی آئل ریفائنری آرمکو (Aramco )پہ یہ حملہ کچھ دیر پہلے ہوا ہے سعودی اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کررہا ہے pic.twitter.com/IeY3F1K9hv — Sami Gujjar (@gujjar_same) March 2, 2026

(Al Jazeera)

Crveni polumesec Irana: Više od 500 poginulih širom zemlje

Crveni polumesec Irana saopštio je da je od početka vazdušnih napada širom zemlje poginulo najmanje 555 osoba, prenela je Al Džazira.

(Al Jazeera)

Ovo su američki piloti koji su se katapultirali iz aviona u Kuvajtu

NA društvneim mrežama osvnaule su fotografije američkih pilota koji su se katapultirali iz aviona u Kuvajtu.

MORE:Photos from Kuwait showed three different U.S. pilots who ejected today, suggesting multiple jets have been involved. https://t.co/Cq2fhWpAFZ pic.twitter.com/l6zbEY5Asn — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

(index.hr)

Novi snimak nakon pada F-15 u Kuvajtu

🚨 ICYMI: A U.S. Air Force F-15 has reportedly crashed west of Kuwait.



Dramatic footage shows the pilot ejecting and descending under parachute.



Early reports indicate the pilot made it out safely.



Developing story.



Thoughts? ⬇️ 🇺🇸 pic.twitter.com/noRYgp6cUt — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) March 2, 2026

Kuvajt potvrđuje: Američki F-15 oboren

Nekoliko američkih vojnih aviona srušilo se jutros, svi članovi posade su preživeli, saopštila je kuvajtska vojska.

Foto: X printskrin

Pojavio se snimak trenutka kada je dron pogodio bazu na Kipru

🇨🇾🚨Confirmed. Iran attacked Cyprus overnight



A drone reached the British airbase on the island, government spokesperson Konstantinos Letymbiotis said at a briefing.



There were no casualties, and only “minor damage” was reported.



The video shows the moment of the strike. pic.twitter.com/tzflBdcvGp — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

Kiparski predsednik: Britanska baza na Kipru pogođena iranskim dronom

Baza Akrotiri britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) na Kipru pogođena je tokom noći dronom Šahed, što je izazvalo manju materijalnu štetu, potvrdio je jutros kiparski predsednik Nikos Hristodulides.

„Želim da budem jasan: naša zemlja ni na koji način ne učestvuje i neće biti deo bilo kakvih vojnih operacija“, naglasio je Hristodulides.

Zvaničnici baze Akrotiri rekli su da planiraju da privremeno premeste deo nepotrebnog osoblja nakon incidenta kao meru predostrožnosti. Niko nije povređen u napadu.

Eksplozije u Dubaiju, Dohi i Abu Dabiju

Sirene su se oglasile iznad Bahreina, a Ministarstvo unutrašnjih poslova zemlje pozvalo je stanovnike da „ostanu mirni i upute se ka najbližem bezbednom mestu“, navodi se u objavi na društvenoj mreži X. Istovremeno, izveštaji o glasnim eksplozijama stižu iz nekoliko gradova širom regiona, piše CNN.

CNN-ovi timovi na terenu prijavili su snažne detonacije u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi.

U Dubaiju je dopisnik CNN-a zabeležio „dve uzastopne eksplozije“ i prelet mlaznih aviona.

U katarskoj prestonici Dohi čuli su se „prilično glasni“ pucnji.

Ekipa u Abu Dabiju izvestila je da je čula „ogromnu eksploziju“.

The situation in Bahrain amid heavy Iranian attacks. pic.twitter.com/sCByAqzjAv — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

SAD: Napadi se nastavljaju

Centralna komanda SAD objavila je kratak video na X sa snimcima iz „Operacije Epski bes“.

„Američke snage preduzimaju smele akcije kako bi eliminisale neposredne pretnje koje predstavlja iranski režim. Napadi se nastavljaju“, navodi se u objavi.

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Ubijen vođa Hezbolaha?

Mohamed Rad (33), vođa parlamentarnog krila Hezbolaha, navodno je ubijen u napadu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na mete u Libanu, javile su jutros saudijska televizijska stanica Al-Arabija i Al-Hadat.

JUST IN: 🇮🇱 Israel assassinates one of Hezbollah's top leaders Mohammad Raad. pic.twitter.com/HK9RKiMaZg — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

Rojters: Američki zvaničnici priznali da nema podataka da je Iran planirao napad na SAD

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa priznali su na zatvorenim brifinzima sa osobljem Kongresa da nema obaveštajnih podataka koji sugerišu da je Iran planirao da prvi napadne američke snage, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa tim pitanjem.

Zvaničnici Pentagona su tokom više od 90 minuta obaveštavali demokratske i republikanske članove nekoliko odbora za nacionalnu bezbednost u Senatu i u Predstavničkom domu o tome kako se odvija američki napad u Iranu, izjavio je portparol Bele kuće Dilan Džonson.

Na brifinzima, zvaničnici administracije su naglasili da iranske balističke rakete i posredničke snage u regionu predstavljaju neposrednu pretnju interesima Sjedinjenih Američkih Drržava, ali da nije bilo obaveštajnih podataka o tome da je Teheran planirao da prvi napadne američke snage, rekla su dva izvora za Rojters, koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da napad na Iran, za koji se očekuje da će trajati nedeljama, ima za cilj da se osigura da Iran ne može da ima nuklearno oružje, da se obuzda njegov raketni program i eliminišu pretnje Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima, i pozvao je Irance da se pobune i da sruše vladu.

Tramp je tvrdio da je Iran na dobrom putu da uskoro obezbedi mogućnost da napadne Sjedinjene Države balističkom raketom, ali njegova tvrdnja o raketama nije potkrepljena američkim obaveštajnim izveštajima i čini se da je preuveličana, rekli su izvori upoznati sa izveštajima.

Avioni i ratni brodovi SAD pogodili su više od 1.000 ciljeva u Iranu od početka operacije "Epski bes" 28. februara, saopštila je američka vojska, dok su do sada u toj operaciji poginula tri američka vojnika a pet ih je teško ranjeno.

(Reuters, Tanjug)

Pogledajte šta Iranci kriju u tunelima

Iran je objavio video snimak koji prikazuje, kako se tvrdi, tunele dronova Revolucionarne garde u kojima se skladišti oružje korišćeno za napade na američke baze u regionu.

JUST IN: IRAN RELEASES VIDEO OF DRONE TUNNEL AND FIRING THEM AT U.S. BASES



"Wait again for the sound of the death knell." pic.twitter.com/LjAugbfGzy — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 2, 2026

Bejrut: Najmanje 31 osoba poginula u izraelskim vazdušnim napadima na Liban

Ministarstvo javnog zdravlja Libana saopštilo je da je najmanje 31 osoba poginula u izraelskim vazdušnim napadima na jug te zemlje i glavni grad Bejrut.

Kako se navodi, oko 20 ljudi je poginulo u južnim predgrađima Bejruta, dok je oko 11 ljudi poginulo na jugu, prenosi Si-En-En.

Izraelska vojska je ranije potvrdila da je pogodila visoko rangirane teroriste Hezbolaha u oblasti Bejruta i centralnog komandanta Hezbolaha u južnom Libanu.

Libanski državni mediji su izvestili da su evakuacije u toku nakon niza izraelskih udara u južnim predgrađima Bejruta, uključujući i mesto Dahije, uporište Hezbolaha.

Al Džazira navodi da stotine hiljada ljudi ovog jutra napušta svoje domove u Libanu, nakon što je izraelska vojska izdala naredbe za evakuaciju, ne samo na jugu Libana, već i u Bejrutu.

Hezbolah je u nedelju upozorio da će "ispuniti svoju dužnost u suočavanju sa agresijom" kao odgovor na ubistvo vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Hamneija. Od tada je potvrđeno da je tokom protekle noći lansirao rakete i roj dronova na izraelsku vojnu bazu južno od Haife kao osvetu za ubistvo. (Si-En-En, Al Džazira)

Laridžani: Tramp je svojim fantazijama i zabludama gurnuo Bliski istok u haos

Načelnik iranske službe bezbednosti Ali Laridžani izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp svojim "fantazijama i zabludama" gurnuo region Bliskog istoka u haos, i da se "sada plaši većih žrtava među američkim trupama".

"Svojim zabludnim postupcima, pretvorio je svoj slogan 'Amerika na prvom mestu' u 'Izrael na prvom mestu' i žrtvovao američke vojnike za ambicije Izraela željnog moći", rekao je Laridžani u objavi na platformi Iks.

Laridžani, koji je i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu odbranu Irana, kazao je da Tramp "novim lažima još jednom nameće cenu svog kulta ličnosti američkim vojnicima i porodicama".

"Danas se iranska nacija brani. Iranske oružane snage nisu pokrenule invaziju", kazao je Laridžani.

Tramp je juče izjavio da su od početka napada na Iran, 28. februara, pogođene na stotine ciljeva u toj zemlji, kao i da je uništeno devet iranskih brodova. Na šestominutnom video-snimku objavljenom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, predsednik Sjedinjenih Američkih Država je kazao da će se misija nastaviti dok ne budu ispunjeni svi američki ciljevi.

Tramp je rekao da SAD žale zbog smrti trojice svojih vojnika koji su poginuli u akciji "Epski bes", da će ih biti još, ali i da će Amerika osvetiti njihovu smrt.

On je poručio i da će pripadnicima iranske Revolucionarne garde koji polože oružje biti dat "pun imunitet", dok će se oni koji to budu odbili "suočiti sa sigurnom smrću".

Obraćajući se iranskom narodu, Tramp ih je ponovo pozvao da iskoriste ovaj trenutak, dodajući da je ispunio obećanje da će im pomoći i ponovio je da se ne sme dozvoliti da Iran ima priliku da razvije rakete dugog dometa niti nuklearno oružje.

Iranski dronovi ponovo presretnuti iznad Kuvajta, oglašene sirene za vazdušnu opasnost

Protivvazdušna odbrana Kuvajta danas je ponovo presrela iranske dronove, treći dan zaredom od kada su počeli iranski udari na mete u susednim državama Persijskog zaliva u znak odmazde zbog američkih i izraelskih napada na tu zemlju, saopšteno je iz civilne odbrane Kuvajta.

Većinu dronova kuvajtska protivvazdušna odbrana je presrela u blizini naselja Rumaitija i Salva, a tom prilikom nije bilo povređenih, javila je državna novinska agencija pozivajući se na reči generalnog direktora civilne odbrane, prenosi Rojters.

Prema rečima očevidaca, prilikom objave vazdušne opasnosti čuli su se glasni udarci i sirene.

Teheran je saopštio da će gađati američke baze u regionu u odgovor na to što su Sjedinjene Amaričke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, nakon što nije postignut dogovor na diplomatskim pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Iran je u protekla dva dana gađao i niz civilnih i komercijalnih područja u gradovima širom zemalja Persijskog zaliva.

(Rojters)

Arakči: Novi iranski vrhovni vođa mogao bi da bude izabran u roku od nekoliko dana

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je sinoć da bi Iran mogao da izabere novog vrhovnog vođu u roku od jednog ili dva dana, dok je u toj zemlji počeo 40-dnevni period žalosti nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim napadima.

Arakči je rekao za Al Džaziru da se ustavni mehanizam sukcesije već pokreće i da je osnovan tranzicioni savet koji ima tri člana: predsednika, šefa pravosuđa i pravnika iz Saveta čuvara.

"Ova grupa od tri člana bi bila zadužena za vođstvo pre nego što se izabere novi vođa. Pretpostavljam da je potrebno kratko vreme. Možda za jedan ili dva dana izaberu novog vođu za zemlju", naveo je Arakči.

Arakči je nazvao ubistvo Hamneija apsolutnim presedanom i velikim kršenjem međunarodnog prava. Rekao je da Hamnei nije bio samo iranski politički lider, već i visokorangirani verski vođa za milione muslimana, čak i van Irana, širom regiona.

"Nema pobede u ovom ratu. Nisu uspeli da ostvare svoje ciljeve i neće moći da ih ostvare ni u narednim danima", rekao je Arakči.

Povlačeći paralelu sa dvanaestodnevnim ratom između Izraela i Irana prošlog juna, u koji su se Sjedinjene Američke Države nakratko uključile, Arakči je rekao da su SAD i Izrael "očekivali da će Iran za dva ili tri dana kapitulirati i predati se".

"Ali im je trebalo 12 dana da shvate da se Iran ne predaje i da nemaju drugog izbora nego da traže bezuslovni prekid vatre. Ne vidim nikakvu razliku između ovog i prethodnog puta", naveo je Arakči.

Istakao je da bi Zalivske zemlje trebalo da pritiskaju SAD i Izrael da obustave napade jer su te zemlje pokrenule napade.

Hamnei (86) je ubijen u subotu u talasu američko-izraelskih udara širom zemlje u kojima je, prema iranskim službama za vanredne situacije, poginula najmanje 201 osoba. Među poginulima su bili visoki bezbednosni zvaničnici i članovi Hamneijeve porodice - njegova ćerka, zet i unuk.

Proces izbora Hamneijevog zamenika je utvrđen iranskim Ustavom. Klerikalna skupština od 88 članova, koje bira javnost, ima ovlašćenje da imenuje novog vrhovnog vođu prostom većinom.

Poslednji put je ovaj proces pokrenut 1989. godine kada je Hamnei izabran za vrhovnog vođu nakon smrti osnivača revolucije, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

(Al Džazira)

Iran pokrenuo novi balistički napad, oglasile se sirene u Izraelu i Kuvajtu

Širom centralnog i južnog Izraela jutros su se oglasile sirene za uzbunu, nakon što je Iran pokrenuo novi balistički napad.

To je prvi napad posle više od osam sati, prenosi Tajms ov Izrael. Upozorenje na sumnju na infiltraciju dronova se čuje i u Gornjoj Galileji.

Izraelska vojska je saopštila da radi na presretanju pretnji. Sirene za vazdušnu uzbunu oglasile su se i u Kuvajtu, prenosi Al Džazira.

Kako se navodi, to je najmanje treći put da su se alarmi oglasili u toj zemlji u poslednjih nekoliko sati. Kuvajtske vlasti su ranije izvestile da je protivvazdušna odbrana zemlje uspešno presrela većinu dronova koji su se približili glavnom gradu.

(Al Džazira)

