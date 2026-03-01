Svet

UDARAC PO FRANCUSKOM NOSU: Iran lansirao novi talas raketa i dronova, avioni nadleću Abu Dabi (FOTO/VIDEO)

Novosti online

01. 03. 2026. u 16:48

IRANSKA revolucionarna garda lansirala je novi talas raketa i dronova prema zemljama u regionu kao odgovor na američko-izraelsku agresiju.

УДАРАЦ ПО ФРАНЦУСКОМ НОСУ: Иран лансирао нови талас ракета и дронова, авиони надлећу Абу Даби (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Oblaci dima viđeni su kako se dižu iz područja blizu luke u Abu Dabiju nakon što su snažne detonacije odjeknule iznad grada. 

Snimci prikazuju dim koji se diže iznad luke, dok stanovnici prijavljuju da čuju avione iznad grada.

Ostaci iranskog drona pogodili su izraelsku ambasadu u Abu Dabiju. Iran tvrdi da je ciljao francusku pomorsku bazu.

