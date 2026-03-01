UDARAC PO FRANCUSKOM NOSU: Iran lansirao novi talas raketa i dronova, avioni nadleću Abu Dabi (FOTO/VIDEO)
IRANSKA revolucionarna garda lansirala je novi talas raketa i dronova prema zemljama u regionu kao odgovor na američko-izraelsku agresiju.
Oblaci dima viđeni su kako se dižu iz područja blizu luke u Abu Dabiju nakon što su snažne detonacije odjeknule iznad grada.
Snimci prikazuju dim koji se diže iznad luke, dok stanovnici prijavljuju da čuju avione iznad grada.
Ostaci iranskog drona pogodili su izraelsku ambasadu u Abu Dabiju. Iran tvrdi da je ciljao francusku pomorsku bazu.
DRUGI dan rata na Bliskom istoku, pratite sa nama dešavanja uživo.
01. 03. 2026. u 07:31 >> 19:18
OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN HAMNEI: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika
SKRIVEN duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.
01. 03. 2026. u 19:16
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
