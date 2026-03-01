UDARAC PO FRANCUSKOM NOSU: Iran lansirao novi talas raketa i dronova, avioni nadleću Abu Dabi (FOTO/VIDEO)

IRANSKA revolucionarna garda lansirala je novi talas raketa i dronova prema zemljama u regionu kao odgovor na američko-izraelsku agresiju.

Foto: Printskrin

Oblaci dima viđeni su kako se dižu iz područja blizu luke u Abu Dabiju nakon što su snažne detonacije odjeknule iznad grada.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Snimci prikazuju dim koji se diže iznad luke, dok stanovnici prijavljuju da čuju avione iznad grada.

UPDATE: Iran targeted French Naval Base in Abu Dhabi. https://t.co/JxGEJOIkHE — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Ostaci iranskog drona pogodili su izraelsku ambasadu u Abu Dabiju. Iran tvrdi da je ciljao francusku pomorsku bazu.