ZELENSKI ZAKUKAO NAKON BRUTALNOG NAPADA RUSIJE: Skoro 300 dronova i 50 raketa lansirano na Ukrajinu, više poginulih i povređenih (VIDEO)

RUSIJA je tokom noći izvela udare na Kijev i okolne regione, kao i na Dnjeparsku, Kirovogradsku, Nikolajevsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast, saopštio je predsednik Ukrajina Volodimir Zelenski. Tokom napada lansirano je skoro 300 jurišnih dronova, uglavnom tipa "šahed", i 50 raketa različitih tipova, uključujući balističke.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, u Fastivskom okrugu jedna osoba je poginula, dok je osam ljudi povređeno, među njima i jedno dete. Glavna meta napada bio je energetski sektor, ali su oštećene i stambene zgrade, kao i železnička infrastruktura.

Response and recovery efforts are ongoing following Russia’s overnight attack. Nearly 300 attack drones, most of them “shaheds,” and 50 missiles of various types, a significant share of them ballistic, were launched against Ukraine. The strikes targeted Kyiv and the region, the… pic.twitter.com/3Rnkh3WQDd — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) February 22, 2026

"Moskva nastavlja da ulaže u napade više nego u diplomatiju. Samo ove nedelje Rusija je lansirala više od 1.300 jurišnih dronova, preko 1.400 vođenih avionskih bombi i 96 raketa različitih tipova, uključujući desetine balističkih", naveo je Zelenski.

On je istakao da je neophodno dodatno jačanje protivvazdušne odbrane i nabavka sistema sposobnih da se suprotstave balističkim pretnjama, zahvalivši partnerima koji pomažu Ukrajini u obezbeđivanju protivvazdušnih raketa i zaštiti kritične infrastrukture.

(Iks)