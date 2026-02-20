ZA eksploziju na gasovodu "Severni tok" i prekid isporuka nafte preko naftovoda "Družba" krivac je isti – Ukrajina.

Mađarska i Slovačka traže pomoć od Brisela, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban na konferenciji za novinare nakon sastanka Saveta mira u Vašingtonu, a prenos je emitovao televizijski kanal M1.

Prema njegovim rečima, Brisel sada „ne bi trebalo da sluša srce koje pripada Ukrajini“, već da ispuni svoj zadatak i zaštiti dve zemlje EU — Mađarsku i Slovačku — od akcija Kijeva.

- Ne krivim Brisel za njegovu pasivnost nakon eksplozije Severnog toka, jer je trebalo da postoji država članica koja je patila i zatražila pomoć. Ali nije je bilo. Nemci nisu ništa rekli. Nemačka je trebalo da kaže: mi smo žrtve državno sponzorisanog terorističkog napada, napali su nas. Tražimo od Brisela da deluje u našem interesu. Ali Nemci nisu ništa uradili, tako da verujem da Brisel nije kriv, to nije njihova odgovornost - primetio je Orban.

Kijev želi da stvori haos u Mađarskoj

Pored toga, mađarski lider je ocenio da Ukrajina želi da stvori haos u Mađarskoj mešanjem u lokalne izbore i korišćenjem političke ucene, ali Budimpešta neće popustiti.

- Ukrajina želi haos u Mađarskoj. Mešaju se u mađarske izbore finansiranjem opozicione stranke ‘Tisa’. Takođe koriste političku ucenu blokiranjem isporuka nafte kroz cevovod ‘Družba’ kako bi povećali cene goriva i troškove domaćinstava. Mađarska neće popustiti. Zaštitićemo mađarske porodice - napisao je Orban na društvenim mrežama.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto objavio je prethodno da je Mađarska obustavila isporuke dizela Ukrajini dok se ne nastavi tranzit nafte iz Rusije. Tvrdio je da je to odgovor na ucenu Kijeva, koji iz političkih razloga ne nastavlja tranzit ruske nafte u Mađarsku preko naftovoda „Družba“, pokušavajući da izazove energetsku krizu u zemlji i utiče na aprilske izbore.

(Sputnjik)

