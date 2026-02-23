DA LI SU DRONOVI ZAMENILI ARTILJERIJU U UKRAJINSKOM RATU? Sukob se promenio ali “Bog rata” nije ustuknuo

DRONOVI i artiljerija pojavili su se kao dva glavna sistema za neutralisanje neprijatelja u ukrajinskom ratu – i svaki ima svoje prednosti i mane na bojnom polju.

U utorak, 24. februara, navršava se četvrta godišnjica ilegalnog ulaska Rusije u Ukrajinu – pokretanja njene „specijalne vojne operacije“ za „denacifikaciju“ ukrajinske vlade. Ta vojna operacija, koja je trebalo da traje tri dana, ne pokazuje znake prestanka četiri godine kasnije, a rat koji je usledio pretvorio se u najznačajniji vojni sukob 21. veka.

Ukrajinski rat traje toliko dugo da se mogu izvući važne lekcije o modernom ratovanju. Jedna od tih lekcija je o kontinuiranoj korisnosti artiljerije u 21. veku, čak i uprkos brzom tehnološkom napretku kamikaza dronova.



ZAŠTO SE UKRAJINA TOLIKO OSLANjA NA DRONOVE KAMIKAZE

Artiljerija je verovatno najsmrtonosnije oružje u Ukrajini, ali je dronovi brzo sustižu. Bespilotni sistemi za samoubilačke napade, poznate i kao lutajuća municija ili dronovi kamikaze, odnose sve veći broj žrtava na bojnom polju.

Žrtve od dronova kamikaza sada su čak 80 procenata za obe strane, prema letonskim obaveštajnim službama. Štaviše, u poslednjih pet meseci, ukrajinski dronovi kamikaze pogodili su 44.610 ruskih vojnika, ubivši 24.731 i ranivši 19.879, prema zvaničnim podacima ukrajinske vojske.

Ukrajinska vojska se sve više oslanja na dronove kamikaze jer ih je često više od artiljerijskih granata.

Bespilotni sistemi za samoubilačke napade imaju određene prednosti u odnosu na artiljeriju. Vešt operater drona može da vodi dron kao projektil sa preciznošću, čak i prelazeći preko čitavih neprijateljskih rovova dok ne pronađe bunker pun neprijateljskih vojnika.

Štaviše, za razliku od granate „ispali i zaboravi“, kamikaze dronovi nude dinamičan model angažovanja i mogu reagovati na situaciju na bojnom polju. Ako neprijateljski tenk krene unazad u šumsku liniju, kamikaze dron može da ga prati. Ako se neprijateljski vojnici kriju u zgradi, lutajuća municija može se provući kroz prozor ili napukla vrata i detonirati unutra.

Psihološki uticaj kamikaza dronova na neprijateljske trupe je takođe značajan. Može se čuti dolazeći artiljerijski projektil i skloniti se pre udara. S druge strane, dronove za samoubilačke napade je teško locirati zbog njihove male veličine i često obmanjujućeg zujanja.

ARTILjERIJA I DALjE IMA NEKE PREDNOSTI U ODNOSU NA DRONOVE

Međutim, generalno, artiljerija je i dalje smrtonosnija, često pouzdanija i jeftinija.

U istom petomesečnom periodu, ruske snage su u proseku imale više od 30.000 izbačenih iz stroja mesečno. Dakle, brojke pokazuju da iako kamikaze dronovi uzrokuju značajne žrtve ruskim snagama i ubijaju jednog ruskog vojnika na svakog drugog pogođenog vojnika, oni trenutno nisu najsmrtonosnije oružje na bojnom polju.

Primetno je da smrtonosnost artiljerije ne pravi razliku između strana. Kraljevski institut za ujedinjene službe (RUSI), britanski vojni tink-tenk, procenio je da je približno 70 procenata ukrajinskih žrtava rezultat artiljerijske vatre. Ruske snage u proseku ispaljuju 10.000 artiljerijskih granata dnevno, sa vrhuncima koji dostižu čak 36.000 artiljerijskih granata u jednom danu. Ukupno, žrtve od artiljerijske vatre su, u različitim tačkama rata, dostigle čak 80 procenata ukupnog broja žrtava na bojnom polju.



Štaviše, artiljerijske granate su jeftinije od dronova. Artiljerijske granate, uključujući standardnu granatu od 155 mm, obično koštaju od 3.000 do 5.000 dolara. Međutim, jedan bespilotni vazdušni sistem za jednosmerni napad može koštati dva ili tri puta više. Svakako, postoje dronovi kamikaze koji koštaju vrlo malo, ali su njihove mogućnosti ograničene i u pogledu dometa i nosivosti.

Artiljerijske granate su takođe smrtonosnije od dronova u odnosu na težinu. Veća vatrena moć artiljerije i sposobnost koncentracije te vatrene moći efikasno se pretvaraju u razorne rezultate na bojnom polju. Artiljerijska baražna vatra može sravniti celo područje sa zemljom i potisnuti neprijateljske odbrambene položaje, omogućavajući glavnim borbenim tenkovima i mehanizovanoj pešadiji da se bezbedno približe. Za sada, dronovi nisu u stanju da repliciraju ovaj efekat.

Konačno, artiljerija je jednostavnija od bespilotnih vazdušnih sistema za jednosmerni napad.

Standardna haubička granata kalibra 155 mm ne oslanja se na složeni moderni softver ili elektroniku, koji mogu da se pokvare. Radiće u bilo kom trenutku, pod bilo kojim uslovima, sa minimalnim potencijalom za ljudsku grešku. A u haosu rata, ta pouzdanost je neuporediva.

(nationalinterest.org/Stavros Atlamazoglu)

