AMERI SU OSTALI U ŠOKU! Jokić pokazao ruku, navijači Denvera zanemeli! (video)

Najbolji igrač Nagetsa blistao u pobedi nad Memfisom.

FOTO: AP/Tanjug

Denver je zahvaljujući Nikoli Jokiću stigao do nove pobede i učvrstio se na 3. mestu Zapadne konferencije.

Nagetsi su u Bol areni posle drame savladali Memfis Grizlise, a srpski as je bio junak meča sa 184. tripl-dablom u karijeri. Somborac je postigao 26 poena, uz 15 skokova i 11 asistencija, čime je stigao do jubilarnog 80. trocifrenog učinka ove sezone.

Međutim, najblji igrač tima iz Kolorada je pred novinare na konferenciju za medije izašao sa prilično uočljivim, velikim zavojem na desnom zglobu, zbog čega su navijači "grumenja" odmah iskazali zabrinutost.

Srbin je bez ustručavanja kratko poručio da je u pitanju problem koji "dolazi i prolazi", ne želeći da tome daje veliki zanačaj.

Pogledajte u snimku na 6:44 kako izgleda njegova ruka:

Fanove je naročito raznežio deo konferencije kada je Jokić pričao o Džamalu Mareju. Dobio je pitanje da li bi voleo da sa Kanađaninom provede celu karijeru u Koloradu, a onda centar Nagetsa je odgovorio kao iz topa:

- Voleo bih to. Sjajno je kada znaš sa kim igraš. Džamal ne može da me iznenadi, znam tačno šta može da uradi. Posle deset godina zajedničkog igranja, postali smo bolji nego što zapravo jesmo zahvaljujući jedan drugome. Da me pitaju, nikada ga ne bih menjao - iz srca je odgovorio "Džoker".

Prisutne je interesovalo šta to znači da Marej "ne može da ga iznenadi".

- Video sam ga kako pogađa i promašuje sve moguće šuteve. Očekujem sve od njega. Bilo koji košarkaški potez da izvede, ja sam to već video - nasmejao se reprezentativac Srbije.

Tandem Denvera putuje u Los Anđeles na Ol-star vikend, a nedavno je Kanađanin izjavio da će obojica "igrati jako".

- Džamal će se zapravo zabaviti tamo, za sebe nisam baš siguran. Ali on treba da igra jako. Ja? Pa ja uvek igram jako - našalio se Jokić na kraju konferencije, koji je sa ogromnim zavojem na ruci ustao od stola.

BONUS VIDEO: Oni su naš ponos! Posle Đokovića, Jokiću uručeno značajno priznanje