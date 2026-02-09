DRAMA DRMA KRALJEVSKU PORODICU: Princ Vilijam i princeza Kejt prvi put o pedofilu Epstinu
VILIJAM i Kejt, princ i princeza od Velsa, "duboko su zabrinuti" zbog najnovijeg talasa otkrića o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, izjavio je izvor iz Kensingtonske palate.
U svojoj prvoj zvaničnoj izjavi o ovom pitanju, kraljevski portparol je rekao da su princ Vilijam i princeza Kejt "fokusirani na žrtve" u svetlu novih informacija sadržanih u dokumentima vezanim za preminulog seksualnog prestupnika, koji su objavljeni u SAD.
Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindžor je među onima koji su ponovo pod lupom zbog svojih ranijih veza sa Epstajnom.
- Mogu da potvrdim da su princ i princeza duboko zabrinuti zbog kontinuiranih otkrića. Njihove misli su i dalje usmerene na žrtve - rekao je portparol Kensingtonske palate.
Bivši princ Endru se preselio po hitnom postupku
Bivši princ se prošle nedelje iselio iz svog doma u Vinzoru zbog najnovijih otkrića u tzv. Epstajnovim fajlovima.
Bakingemska palata je najavila da će on napustiti Kraljevsku ložu početkom 2026. godine, ali izgleda da je njegov odlazak ubrzan, jer bivši princ sada živi na privatnom imanju kralja Čarlsa u Sandringemu.
Mauntbaten-Vindžor je godinama bio prijatelj sa Epstajnom i održavao je kontakt sa američkim finansijerom nakon njegove osude za seksualne prestupe nad decom 2008.
On se ranije izvinio zbog svog odnosa sa Epstajnom, ali je odlučno negirao bilo kakvu krivicu, piše "Bi-Bi-Si".
Među milionima dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde nalaze se fotografije na kojima se vidi kako Endru kleči iznad žene. Nije naveden kontekst fotografije, kako ni gde su i kada snimljene.
(Bi-Bi-Si)
