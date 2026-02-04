POKRENUTA ISTRAGO PROTIV BIVŠEG AMBASADORA: Epstinu odavao osetljive informacije

METROPOLITANSKA policija pokrenula je krivičnu istragu protiv bivšeg britanskog ambasadora u Vašingtonu i evropskog komesara za trgovinu Pitera Mandelsona zbog navoda o zloupotrebi javne funkcije, potvrđeno je nakon procene materijala koji se odnose na njegovu navodnu komunikaciju sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Foto: New York State Sex Offender Registry via AP

Istraga je pokrenuta nakon što su objavljeni imejlovi Ministarstva pravde SAD, za koje se tvrdi da pokazuju da je Mandelson, dok je 2009. godine bio sekretar za poslovanje u vladi Gordona Brauna, prosleđivao Epstinu informacije koje su mogle da budu osetljive po tržište, prenosi danas Bi-bi-si.

Policija je navela da je primila više prijava, uključujući i upućivanje od vlade Ujedinjenog Kraljevstva, nakon objavljivanja sudskih dokumenata u vezi sa Epstinom. Portparol britanske vlade je rekao da je vlada spremna da pruži svu potrebnu podršku policiji.

Bivši britanski premijer Gordon Braun rekao je da je pisao komesaru Metropolitanske policije, dostavljajući relevantne informacije u vezi sa navodnom prepiskom Mandelsona i Epstina, ocenivši takvo postupanje kao "neoprostivo i nepatriotsko".

Mandelson nije odgovorio na zahteve za komentar, ali Bi-bi-si navodi da on smatra da nije delovao kriminalno niti iz finansijskih pobuda. Tokom vikenda ponovio je da žali zbog svoje povezanosti sa Epstinom i izvinio se ženama i devojčicama koje su pretrpele zlostavljanje.

Lord Mandelson je juče podneo ostavku u britanskom Domu lordova, gornjem domu parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva. Međutim, rekao je da zadržati doživotno plemstvo. Vlada je saopštila da radi na zakonskom rešenju koje bi omogućilo oduzimanje njegove plemićke titule u ubrzanom postupku.

Britanski premijer Kir Starmer je rekao da je Mandelson "izneverio svoju zemlju" i ocenio navodno prosleđivanje informacija kao "sramotno". On je dodao da nije uveren da su sve relevantne informacije već izašle na videlo. Navodni imejlovi, koji su deo objavljenih dokumenata iz 2008. godine, ukazuju na komunikaciju između Mandelsona i Epstina o vladinim planovima, uključujući porez na bankarske bonuse, kao i druge ekonomske mere.

U dokumentima se, takođe, pominju navodne novčane uplate Epstina Mandelsonu i njegovom partneru, što je Mandelson ranije negirao, navodeći da se tih isplata ne seća ili da su tvrdnje netačne. Opozicione stranke zatražile su dodatna objašnjenja u vezi sa Mandelsonovim imenovanjem za ambasadora Velike Britanije u SAD 2024. godine, kao i o procesu provere koji je prethodio toj odluci.

Vlada je najavila da će biti spremna da objavi relevantne informacije, uz izuzetak dokumenata koji bi mogli da ugroze nacionalnu bezbednost ili međunarodne odnose.

(Tanjug)

