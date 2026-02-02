ISPLIVAO NOVI JEZIV SNIMAK: Epstajn juri po kući mlade devojčice (VIDEO)

OSUĐENI seksualni prestupnik Džefri Epstajn snimljen je kako juri decu po kući.

Foto: Printscreen/Instagram/trtafrika

Naime, osvanuo je Ranije neviđen snimak, navodno sa privatnog ostrva Džefrija Epstina, prikazuje Epstina u interakciji sa mladim ženama i decom.

Epstin je već dugo optuživan za vođenje mreže koja je iskorišćavala maloletnice.

Pošto je Epstinova smrt isključila mogućnost pokretanja krivičnih prijava protiv njega, sudija je 29. avgusta 2019. odbacio sve krivične prijave. Epstin je imao decenijsku vezu sa britanskom pripadnicom visokog društva Gilen Maksvel, koja je regrutovala devojčice za njega, nakon čega je osuđena 2021. godine po saveznim optužbama SAD za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog zlostavljanja i zaveru zbog pomaganja u nabavljanju devojčica, uključujući i jednu četrnaestogodišnjakinju, za seksualno zlostavljanje dece i prostituciju.

Podsetimo, u javnosti su osvanuli Epstinovi fajlovi, na kojima se nalaze mnoge poznate ličnosti. Među novootkrivenim dokumentima nalazi se i lista optužbi za seksualno zlostavljanje protiv trenutnog predsednika Donalda Trampa iz neproverenih dojava koje je Ministarstvo pravde prikupilo prošlog leta.

Ta lista se takođe odnosi i na optužbe protiv Bila Klintona.

Tramp i Bil Klinton su negirali bilo kakvu krivicu u vezi sa Epstinom. Na upit o optužbama protiv Trampa u dokumentima, Bela kuća se pozvala na saopštenje Ministarstva pravde u kojem se navodi da „ovaj materijal može sadržati lažne ili netačno dostavljene slike, dokumente ili video-zapise“.

