Svet

ISPLIVAO NOVI JEZIV SNIMAK: Epstajn juri po kući mlade devojčice (VIDEO)

Ana Đokić

02. 02. 2026. u 11:43

OSUĐENI seksualni prestupnik Džefri Epstajn snimljen je kako juri decu po kući.

ИСПЛИВАО НОВИ ЈЕЗИВ СНИМАК: Епстајн јури по кући младе девојчице (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Instagram/trtafrika

Naime, osvanuo je Ranije neviđen snimak, navodno sa privatnog ostrva Džefrija Epstina, prikazuje Epstina u interakciji sa mladim ženama i decom.

Epstin je već dugo optuživan za vođenje mreže koja je iskorišćavala maloletnice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TRT Afrika (@trtafrika)

Pošto je Epstinova smrt isključila mogućnost pokretanja krivičnih prijava protiv njega, sudija je 29. avgusta 2019. odbacio sve krivične prijave. Epstin je imao decenijsku vezu sa britanskom pripadnicom visokog društva Gilen Maksvel, koja je regrutovala devojčice za njega, nakon čega je osuđena 2021. godine po saveznim optužbama SAD za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog zlostavljanja i zaveru zbog pomaganja u nabavljanju devojčica, uključujući i jednu četrnaestogodišnjakinju, za seksualno zlostavljanje dece i prostituciju.

Podsetimo, u javnosti su osvanuli Epstinovi fajlovi, na kojima se nalaze mnoge poznate ličnosti. Među novootkrivenim dokumentima nalazi se i lista optužbi za seksualno zlostavljanje protiv trenutnog predsednika Donalda Trampa iz neproverenih dojava koje je Ministarstvo pravde prikupilo prošlog leta.

Ta lista se takođe odnosi i na optužbe protiv Bila Klintona.

Tramp i Bil Klinton su negirali bilo kakvu krivicu u vezi sa Epstinom. Na upit o optužbama protiv Trampa u dokumentima, Bela kuća se pozvala na saopštenje Ministarstva pravde u kojem se navodi da „ovaj materijal može sadržati lažne ili netačno dostavljene slike, dokumente ili video-zapise“.

BONUS VIDEO:

ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JUPITERU JE SVE DOZVOLJENO
Svet

0 0

JUPITERU JE SVE DOZVOLJENO

PRE nekoliko dana Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer boravio je u višednevnoj poseti u NR Kini. Sa sobom je poveo i delegaciju preko 60 najpoznatijih ličnosti iz sveta britanskog biznisa.

02. 02. 2026. u 12:29

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK ĐOKOVIĆ ZAPREPASTIO AUSTRALIJU: Evo šta je Srbin rekao na konferenciji posle finala Australijan opena 2026!

NOVAK ĐOKOVIĆ ZAPREPASTIO AUSTRALIJU: Evo šta je Srbin rekao na konferenciji posle finala Australijan opena 2026!