ZAR STE TOLIKO JADNI? Oglasio se rukometni savez Hrvatske nakon "ubijanja" Srba u Zagrebu

Hrvati nastavljaju sa skandalima! Rukometaši, koji su osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, su u tri sata ujutro sleteli na aerodrom u Zagreb.

FOTO: Tanjug/AP

Navijači su ih dočekali, pa su zajedno pevali Tompsonove pesme o ubijanju Srba.

Navijači su dočekali rukometaše ogrnuti zastavama i šalovima. Pevali su se Čavoglave, Moja domovina, Jura Stublića, Prljavaci, Košulja plava, kao i neslužbenu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo", prenosi portal Index.hr. Neki su nosili zastave HOS-a s natpisom "Za dom spremni" te majicu s prekriženim zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Uz navijače je bio ministar sporta Tonči Glavina, Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta. Predsednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac rekao je ranije da je Savez upoznat da je na snazi odluka Skupštine Grada Zagreba kojem je zabranjen nastup Marku Perkoviću Tompsonu, a da je želja igrača, stručnog štaba i Saveza da baš on nastupa na dočeku, zbog čega je otkazan.

Grad Zagreb je odbio da rukometašima izađe u susret, pa je na kraju odlučeno da se doček i ne održi, što je potvrdio Hrvatski rukometni savez.

- Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog štaba i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku peva Marko Perković Tompson. Budući da nije postignut dogovor s gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, štaba i HRS-a, obaveštavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti. Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je reč o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebalo da bude organizovan u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvek do sada bio slučaj", saopštio je Hrvatski rukometni savez.