ZAR STE TOLIKO JADNI? Oglasio se rukometni savez Hrvatske nakon "ubijanja" Srba u Zagrebu
Hrvati nastavljaju sa skandalima! Rukometaši, koji su osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, su u tri sata ujutro sleteli na aerodrom u Zagreb.
Navijači su ih dočekali, pa su zajedno pevali Tompsonove pesme o ubijanju Srba.
Navijači su dočekali rukometaše ogrnuti zastavama i šalovima. Pevali su se Čavoglave, Moja domovina, Jura Stublića, Prljavaci, Košulja plava, kao i neslužbenu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo", prenosi portal Index.hr. Neki su nosili zastave HOS-a s natpisom "Za dom spremni" te majicu s prekriženim zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
Uz navijače je bio ministar sporta Tonči Glavina, Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta. Predsednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac rekao je ranije da je Savez upoznat da je na snazi odluka Skupštine Grada Zagreba kojem je zabranjen nastup Marku Perkoviću Tompsonu, a da je želja igrača, stručnog štaba i Saveza da baš on nastupa na dočeku, zbog čega je otkazan.
Grad Zagreb je odbio da rukometašima izađe u susret, pa je na kraju odlučeno da se doček i ne održi, što je potvrdio Hrvatski rukometni savez.
- Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog štaba i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku peva Marko Perković Tompson. Budući da nije postignut dogovor s gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, štaba i HRS-a, obaveštavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti. Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je reč o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebalo da bude organizovan u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvek do sada bio slučaj", saopštio je Hrvatski rukometni savez.
Preporučujemo
TUGA! Preminuo bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije
02. 02. 2026. u 08:36
ŠOK! Preminula legenda jugoslovenskog sporta u 59. godini života
02. 02. 2026. u 07:00
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić nasamario skoro ceo tim (VIDEO)
02. 02. 2026. u 06:50
JUNAJTED JE U NALETU: Fulam dolazi na "Old Traford" u pravom trenutku za "crvene đavole"
Mančester junajted nastavlja snažan uspon pod vođstvom Majkla Karika i u nedelju popodne na "Old Trafordu" dočekuje Fulam, u meču koji može dodatno učvrstiti poziciju „crvenih đavola“ u borbi za Ligu šampiona.
01. 02. 2026. u 07:40
KARLOS ALKARAZ OVO NIJE OČEKIVAO: Evo šta mu je Novak Đoković poslao posle finala Australijan opena 2026!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, ali je potom iznenadio Španca kada su se reflektori na Rod Lejver areni ugasili.
01. 02. 2026. u 18:47
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)