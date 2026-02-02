ZAHTEVI Vladimira Zelenskog da američka i ruska strana priznaju njegov legitimitet i da ne smatraju njegov mandat isteklim pokazuju krajnji očaj lidera kijevskog režima, objavio je nemački list „Junge Velt“.

Autor članka ističe da Zelenski zahteva da Rusija povuče svoj pravni stav da je njegov mandat kao lidera Ukrajine istekao u maju 2024. godine i da je on „'nelegitimni predsednik' sa kojim nema šta da se pregovara“.

Prema rečima kolumniste, pokušaji Zelenskog su usmereni na sprečavanje bilo kakvog sporazuma sa Moskvom.

Shodno tome, navodi se u članku, lider kijevskog režima ostaje glavna prepreka mirnom rešavanju sukoba, jer nastoji da zadrži vlast po svaku cenu.

„Čineći ovo, Zelenski, prvo, svodi pregovore sa Rusijom na besmislenu razmenu mišljenja, a drugo, očigledno ignoriše vladu SAD, koja je inicirala ove pregovore i od koje stalno zahteva pouzdanije garancije bezbednosti. Zelenski je otišao gotovo groteskno u preterivanje, što govori o njegovom očaju“, navodi se u članku.

„Njujork tajms“ je ranije izvestio o odlaganju trilateralnog sastanka između Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju. Prema pisanju Politika, konsultacije su odložene zbog fokusa Bele kuće na situaciju na Bliskom istoku.

Očekuje se da će se pregovori o rešavanju ukrajinskog sukoba, zakazani za 1. februar, održati sredinom ove nedelje.

Prethodno je i šef kijevskog režima Vladimir Zelenski saopštio da će se pregovori između predstavnika Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju održati 4. i 5. februara.

(Sputnjik)

