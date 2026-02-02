"ZELENSKI OČAJAN" Nemački list analizira - Želi vlast po svaku cenu i sprečava pregovore sa Moskvom!
ZAHTEVI Vladimira Zelenskog da američka i ruska strana priznaju njegov legitimitet i da ne smatraju njegov mandat isteklim pokazuju krajnji očaj lidera kijevskog režima, objavio je nemački list „Junge Velt“.
Autor članka ističe da Zelenski zahteva da Rusija povuče svoj pravni stav da je njegov mandat kao lidera Ukrajine istekao u maju 2024. godine i da je on „'nelegitimni predsednik' sa kojim nema šta da se pregovara“.
Prema rečima kolumniste, pokušaji Zelenskog su usmereni na sprečavanje bilo kakvog sporazuma sa Moskvom.
Shodno tome, navodi se u članku, lider kijevskog režima ostaje glavna prepreka mirnom rešavanju sukoba, jer nastoji da zadrži vlast po svaku cenu.
„Čineći ovo, Zelenski, prvo, svodi pregovore sa Rusijom na besmislenu razmenu mišljenja, a drugo, očigledno ignoriše vladu SAD, koja je inicirala ove pregovore i od koje stalno zahteva pouzdanije garancije bezbednosti. Zelenski je otišao gotovo groteskno u preterivanje, što govori o njegovom očaju“, navodi se u članku.
„Njujork tajms“ je ranije izvestio o odlaganju trilateralnog sastanka između Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju. Prema pisanju Politika, konsultacije su odložene zbog fokusa Bele kuće na situaciju na Bliskom istoku.
Očekuje se da će se pregovori o rešavanju ukrajinskog sukoba, zakazani za 1. februar, održati sredinom ove nedelje.
Prethodno je i šef kijevskog režima Vladimir Zelenski saopštio da će se pregovori između predstavnika Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju održati 4. i 5. februara.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Zlatni vaterpolista Nikola Dedović govori za Novosti
Preporučujemo
"NENORMALNO" Zelenski udario na Klička
01. 02. 2026. u 22:28
"SVE ZAVISI OD AMERIKANACA": Zelenski otvoreno o ruskim udarima
01. 02. 2026. u 20:41
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
01. 02. 2026. u 14:56
POKOLj RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLjENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)
UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.
01. 02. 2026. u 16:56
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)