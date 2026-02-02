Politika

USTAŠAMA IPAK DOZVOLILI DA DIVLJAJU VEČERAS U SRCU ZAGREBA: Plenković aminovao doček sportista uz Tompsona

В.Н.

02. 02. 2026. u 11:45

USTAŠE će večeras ipak divljati u srcu Zagreba, budući da je Vlada Hrvatske na čijem je čelu Andrej Plenković aminovala organizovanje dočeka rukometaša koji su osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu.

Foto Tanjug/HINA/Danir Senčar

Naime, na Trgu bana Jelačića biće organizovan, kako je rečeno, veličanstven doček, na kom će, prema zahtevu reprezentativaca Hrvatske, nastupati osvedočeni ustaša Marko Perković Tompson. 

Podsetimo, do ovoga je došlo nakon što su igrači i stručni štab hrvatske rukometne reprezentacije ucenili gradske vlasti u Zagrebu rekavši im kako će prisustvovati dočeku samo ako bude nastupao Tompson. Taj ultimatum nije naišao na pozitivan odgovor, pa je doček otkazan. Međutim, kada se u ceo slučaj direktno uključila Vlada Hrvatske, doček je ipak zakazak i to za ponedeljak od 18 časova na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

- Organizujemo veličanstven doček danas u 18h na Trgu bana Josipa Jelačića. Biće poštovane sve želje rukometaša - rekao je ministar sporta Tonči Glavina. 

On je ranije bio očajan jer je, kako je rekao, grad Zagreb rekao "ne" sportu, rukometašima, narodu i proslavi vrhunskih sportskih uspeha.

- To je za nas neprihvatljivo i veoma smo tužni zbog toga. Vlada voli sport i kaže "da" sportu, rukometašima, narodu i hrvatskim patriotskim pesmama - istakao je Glavina. 

Ubrzo nakon objavljivanja nove odluke saopštenjem se oglasila i Vlada Hrvatske. 

- Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim da organizuje primeren doček rukometaša u Zagrebu. Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sednici Vlada donela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za bronzane rukometaše, u saradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedeljak, 2. februara 2026. godine, s početkom u 18.00 časova, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu - piše, između ostalog, u saopštenju Vlade Hrvatske.

Da skandal bude veći, u saopštenju su stanovnici Hrvatske pozvani da se večeras u što većem broju okupe u Zagrebu.   

A pogledajte kako su rukometaši u svlačionici slavili bronzu, zajedno sa Tompsonom i Antom Gotovinom, sa kojima su razgovarali putem video-poziva. 

