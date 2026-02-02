TUGA! Preminuo bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije

TUŽAN dan za srpski fudbal!

Foto: N. Paraušić

Nišlija Nemanja Stanković, dugogodišnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije, preminuo je u nedelju, prvog februara. Životnu bitku predao je u 86. godini. Funkcioner, prepoznatljivog fudbalskog rukopisa, upokojio se u rodnom gradu, gde je živeo poslednjih godina.

Iza Nemanje Stankovića ostale su godine rada u najpopularnijem sportu. Deceniju, devedesetih godina prošlog veka, vodio je Fudbalski savez Srbije, između ostalog i tokom raspada SFR Jugoslavije. Svedok mnogih burnih događaja, daleko od znatiželje javnosti, definisao je osnovne pravne temelje FSS.

Iako tada republičkog karaktera, srpska kuća fudbala uživala je veliki ugled. U tandemu sa čuvenim generalnim sekretarom, takođe počivšim Nikolom Jockovićem, Nemanja Stanković stavljao je akcenat na ravnomeran razvoj pokrajinskih i regionalnih saveza.

Tada su pod kapom FSS, najpre u Kralja Petra, kasnije Terazijama 3 i 35, stasavali kvalitetni i školovani sportski radnici, spremni da se uhvate u koštac sa najsloženijim problemima. Kuća od ugleda okupljala je ugledne pravnike, među njima i predsednika Stankovića, ekonomiste, ugledne privrednike…

Posle odlaska iz FSS, na prelazu 2000. i 2001. godine, pominjao se i kao potencijalni predsednik, ali i generalni sekretar FS Savezne Republike Jugoslavije. I tada, političke prilike očitavale su se i u radu saveza, čiji raspad je bio sve bliži. Od nove funkcije nije bilo ništa, na sceni su zaigrali ljudi bliski novim vlastima, očigledno nedorasli ozbiljnom vođenju fudbala.

Stanković se brzo povukao. Nije se ni vraćao u fudbalske forume, niti viđan u javnosti… Do poslednjeg dana uživao je sa najbližima i prijateljima u Nišu.

Datum i mesto sahrane Nemanje Stankovića biće naknadno saopšteni.

