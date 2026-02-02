TENISKI SVET U NEVERICI! Evo za koliko je prodat reket Novaka Đokovića sa finala Australijan opena 2012. godine

Srpski teniser Novak Đoković je vlasnik rekorda sa najviše grend slem titula u muškom tenisu, a sada drži i "krunu" za najskuplji teniski suvenir ikada javno prodat.

Foto AP

Teniski reket koji je Đoković koristio tokom finala Australijan opena 2012. godine, kada je pobedio Rafaela Nadala u najdužem grend slem finalu u istoriji (pet sati i 53 minuta), prodat je u subotu uveče za 540.000 dolara, saopštila je aukcijska kuća SCP nakon aukcije.

SCP je procenila vrednost reketa pre aukcije na više od 200.000 dolara.

Prethodni rekord držao je jučerašnji pobednik Australijan opena Karlos Alkaraz, čiji je reket korišćen u finalu Vimbldona 2023. godine u oktobru prodat na aukciji za 173.000 dolara.

Do sada najskuplji Đokovićev reket bio je iz njegove pobede u finalu Rolan Garosa 2016. godine nad Endijem Marejem, koji je prodat za 107.000 dolara u novembru 2023. godine.

