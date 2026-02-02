VUKADINOVIĆ UDARIO NA ĐOKIĆA I PLENUMAŠE: Čučali ste ispod stola dok smo se mi borili, sad bi da umarširate (VIDEO)
RAT među blokaderima ne jenjava. Sada je simpatizer blokadera Đorđe Vukadinović udario na plenumaše i rektora Vladana Đokića.
On ih je optužio da su se "krili ispod stola", dok su se drugi borili za vlast.
- 10-12 godina se neko bori protiv vlasti uspešno, poluuspešno, u nekom smislu, ili neuspešno skroz, ali dođe sada neko i kaže sad se isklonite da mi umariširamo. Pri tome je to "mi", ne znaje se ko su, odnosno znaje se. Neki koji su čučali, izpod stola, ili radili svoj posao, može da se kaže... negde samo kažem se pravili mrtvi. I to su sad neke nove zdrave snage. Ja to ne govorim lično, osećam neko vrstu nepravde, ne samo ja, nego i dobar deo društva koji je opoziciono nastrojen koji je prihvatio i podržao - rekao je Vukadinović.
On kaže da čak i oni koji podržavaju takozvanu "studentsku" listu "osećaju da tu nešto nije sasvimo u redu".
Preporučujemo
KADA JE BILO NAJTEŽE? Vučić: Ja sam govorio da je klasična obojena revolucija, a svi su mi govorili drugačije
01. 02. 2026. u 13:16 >> 13:20
POKOLj RUSA KOD POKROVSKA, OBJAVLjENI SNIMCI: Krenuli u napad pod okriljem magle, poginulo oko 90 vojnika (VIDEO)
UKRAJINSKE snage odbile su velike ruske napade u jednom danu u pravcu Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, usmrtivši oko 90 ruskih vojnika, javlja Kijev post.
01. 02. 2026. u 16:56
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)