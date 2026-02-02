VUKADINOVIĆ UDARIO NA ĐOKIĆA I PLENUMAŠE: Čučali ste ispod stola dok smo se mi borili, sad bi da umarširate (VIDEO)

RAT među blokaderima ne jenjava. Sada je simpatizer blokadera Đorđe Vukadinović udario na plenumaše i rektora Vladana Đokića.

On ih je optužio da su se "krili ispod stola", dok su se drugi borili za vlast.

- 10-12 godina se neko bori protiv vlasti uspešno, poluuspešno, u nekom smislu, ili neuspešno skroz, ali dođe sada neko i kaže sad se isklonite da mi umariširamo. Pri tome je to "mi", ne znaje se ko su, odnosno znaje se. Neki koji su čučali, izpod stola, ili radili svoj posao, može da se kaže... negde samo kažem se pravili mrtvi. I to su sad neke nove zdrave snage. Ja to ne govorim lično, osećam neko vrstu nepravde, ne samo ja, nego i dobar deo društva koji je opoziciono nastrojen koji je prihvatio i podržao - rekao je Vukadinović.

On kaže da čak i oni koji podržavaju takozvanu "studentsku" listu "osećaju da tu nešto nije sasvimo u redu".