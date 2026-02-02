ŠOK IZ MOSKVE: Medvedev tvrdi - Ukrajinski sukob je građanski rat posle raspada SSSR-a

SUKOB u Ukrajini posledica je raspada SSSR-a i predstavlja jedan oblik građanskog sukoba, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev u intervjuu za TASS, Rojters i projekat "VorGonzo".

Foto: Profimedia

Rusija ne vodi borbu protiv ukrajinskog naroda, pa čak ni protiv ukrajinske države, već se suprotstavlja antiruskom kijevskom režimu.

- Mi nikada nismo govorili, niti je to tačno, da je ovaj sukob usmeren protiv ukrajinskog naroda ili čak protiv ukrajinske države, uz svu specifičnost te države koja je nastala kao rezultat procesa raspada (SSSR-a) - naglasio je Medvedev.

Reč je o režimu koji tamo postoji, nastavio je on, dodavši da on ima antiruski karakter i da je koristio čitav niz potpuno neprihvatljivih fašističkih modela kako bi stvorio unutrašnje jedinstvo.

- Taj režim je zasnovan na zoološkoj mržnji prema ljudima koji se ne slažu sa njegovom ideologijom - podvukao je bivši ruski lider.

Poručio je da Rusija ne prihvata razmeštanje stranog vojnog kontingenta u Ukrajini kao garanciju bezbednosti, a kontingent zemalja NATO-a, ukoliko bi bio raspoređen na teritoriji Ukrajine, za Rusiju bi predstavljao legitimnu metu za uništenje.

Foto Arhiva

- O kakvim garancijama možemo govoriti ako se na teritoriji takve države razmešta strani kontingent neprijateljskih država koje su članice NATO-a? Sto puta je rečeno da bi on postao legitimna meta za uništenje - naglasio je Medvedev.

Ipak, dodao je, takve ideje i dalje se pojavljuju.

- To je zapanjujuće. Očigledno je da ljudi koji o tome govore jednostavno ne žele da pregovaraju. U svakom slučaju, evropski lideri - zaključio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti RF.

Skrenuo je pažnju na to da Rusija deluje strogo u skladu sa svojom nuklearnom doktrinom, u kojoj su precizno navedeni slučajevi kada je moguća upotreba nuklearnog oružja, a s obzirom na to da Moskva to oružje nije primenila, može se zaključiti da opasne pretnje po zemlju nisu postojale.

- Rusija deluje strogo u skladu sa svojom nuklearnom doktrinom, o čemu je više puta govorio i šef naše države. Trenutno je na snazi redakcija doktrine iz 2024. godine. U toj nuklearnoj doktrini, odnosno Osnovama nuklearnog odvraćanja, postoji tačka 19, u kojoj su direktno navedene sve situacije u kojima je moguća primena nuklearnog oružja radi neutralizacije najopasnijih pretnji. S obzirom na to da Rusija nuklearno oružje nije primenila, znači da takvih pretnji po našu zemlju nije bilo - rekao je Medvedev, odgovarajući na pitanje da li je Rusija ikada razmatrala mogućnost upotrebe nuklearnog oružja u Ukrajini, osvrnuvši se i na tvrdnje da je bivši predsednik SAD Džozef Bajden 2022. godine strahovao od ruskog nuklearnog udara.

Foto: Profimedia

Sadašnja redakcija Osnova nuklearnog odvraćanja u većoj meri uzima u obzir posledice tekućeg sukoba i pojavu novih vrsta naoružanja, nastavio je Medvedev.

- Znate, sada se nuklearno oružje može upotrebiti ne samo kao odgovor na nuklearni udar, već i na masovnu upotrebu bespilotnih letelica, raketa i drugih sredstava za isporuku oružja. Dakle, kriterijumi za njegovu upotrebu su prošireni. Ali to ne znači da će u svakom takvom slučaju Rusija, odnosno vrhovni komandant, doneti odluku da ga primeni - zaključio je on.

Ratni zločini počinjeni protiv Rusije ne zastarevaju, i toga moraju biti svesni svi koji vode oružanu borbu protiv nje.

Medvedev je podsetio da sa pravnog stanovišta postoji Konvencija o neprimenljivosti zastarelosti na ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Sovjetski Savez je taj dokument ratifikovao 1970. godine, a savremena Rusija je njegova pravna naslednica.

- Za nas zločini počinjeni protiv naše zemlje, ratni zločini, nemaju rok zastarelosti. To moraju da shvate svi koji se danas bore protiv nas, koji stoje na strani našeg sadašnjeg neprijatelja", objasnio je Medvedev, naglasivši da se to ne odnosi samo na one "koje je zatrovao banderovski režim - već i na strane plaćenike i čitav niz drugih lica.

Ratne zločine i terorističke napade nije moguće oprostiti, jer bi to bilo skrnavljenje sećanja na poginule.

- Reći ću jednu stvar: za određene zločine oprostiti nije moguće. To je prosto skrnavljenje uspomene na ljude koji su poginuli. To nisu samo ratni zločini – to mogu biti i teroristički napadi, i za njih oprost ne može da postoji - rekao je Medvedev, odgovarajući na pitanje o iskustvu Izraela u potrazi za nacističkim zločincima i organizatorima terorističkih napada.

Naglasio je da odmazda za ratne zločine mora neminovno uslediti – na bojnom polju ili kasnije.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije očekuje da će se, nakon demontaže kijevskog režima, Ukrajina "u nekom obliku" ipak očuvati.

- Dok se neprijateljski režim prema Rusiji ne demontira, mira neće biti. To ne znači da će sama država nestati – ona će u nekom obliku opstati. U kakvom tačno, iskreno govoreći, ne znam - rekao je Medvedev.

Foto: AP

On je ukazao i na dubinu zajedničkih istorijskih i porodičnih veza sa Ukrajinom.

- To je sve duboko ukorenjeno u nama. I ja sam imao rođake koji su živeli u tim krajevima. Vrlo je teško shvatiti ko je ko – Rus ili Ukrajinac - dodao je on.

Oružane snage Rusije ponašaju se u Donbasu i Novorusiji krajnje obazrivo, u suprotnom bi posledice bile potpuno drugačije, izjavio je Medvedev, komentarišući optužbe Zapada o navodnim ratnim zločinima Rusije u Ukrajini.

- Da, rat jeste rat, to je veoma tužan događaj. Ali vi i sami dobro razumete, a o tome često govore i zapadni analitičari, da bi posledice bile sasvim drugačije da je Rusija vodila rat na drugi način - istakao je Medvedev.

On je podsetio da svi zaboravljaju "najvažniji primer" – upotrebu nuklearnog oružja od strane Sjedinjenih Država u Hirošimi i Nagasakiju.

- Ukupno je stradalo 400 hiljada ljudi. Četiri stotine hiljada! I to u trenutku kada je, u suštini, sukob već bio rešen, a rat praktično završen - naglasio je bivši ruski lider.

Napomenuo je da teritorijalno pitanje predstavlja najsloženiji element u procesu rešenja ukrajinskog sukoba, dodavši da Vladimir Zelenski na sve to veoma bolno reaguje jer će izgubiti blagonaklonost Zapada ukoliko ne pokaže voljnost za pregovaranje, a ako potpiše takav sporazum "njegovi nacisti će doći i prosto obesiti".

Broj nacista osuđenih u Nirnberškom procesu ne može se uporediti sa brojem zločinaca koji su kasnije osuđeni pred sudovima na teritoriji Sovjetskog Saveza, istakao je Medvedev.

- Svi se sećaju Nirnberškog tribunala. Da, on je bio primer kolegijalnog sudskog organa stvorenog radi jednog procesa. Ali po broju osuđenih lica, Nirnberški proces se ni izdaleka ne može uporediti sa suđenjima koja su kasnije vođena na teritoriji Sovjetskog Saveza - naveo je on.

Nacističkim zločincima suđeno je u različitim delovima zemlje, a mnogi su, kako je podsetio, osuđeni na najstrožu kaznu – bili su pogubljeni.

Prema rečima Medvedeva, jedan od najvažnijih efekata pobede Sovjetskog Saveza i zemalja antihitlerovske koalicije u Drugom svetskom ratu bili su upravo sudski procesi protiv nacističkih zločinaca. Ta suđenja i kazne, naglasio je on, dugo su odvraćali ljude "od želje da stvaraju takve presedane".

- Da se ponovo okupljaju pod nacističkim zastavama, da uzvikuju razne gadosti – što, nažalost, danas čujemo ne samo u Ukrajini, već i u čitavom nizu evropskih država - rekao je on, ističući važnost "vaspitne uloge" takvih procesa.

(RT Balkan)

