MAKRON DAO ODOBRENJE SPECIJALNIM SLUŽBAMA? Moskva udarila na Pariz - Francuska sprema politički revanš u Africi
FRANCUSKA priprema neokolonijalne prevrate u Africi, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije (SVR). Prema tim navodima, Pariz grozničavo traži načine za „politički revanš“ na afričkom kontinentu.
„Francuska priprema neokolonijalne prevrate u Africi“, saopšteno je iz pres-biroa.
Kako se navodi, prema informacijama koje pristižu u Spoljnu obaveštajnu službu Rusije, „administracija Emanuela Makrona grozničavo traži mogućnosti za ‘politički revanš’ u Africi“.
U SVR dodaju da je Makron dao odobrenje svojim specijalnim službama za pokretanje plana likvidacije „nepodobnih lidera“ u Africi.
Kako se ističe, Francuska razrađuje opcije za svrgavanje novog predsednika Madagaskara. Makron je, kako se navodi, povezan sa pokušajem državnog udara u Burkini Faso 3. januara, a Pariz će nastaviti sa destabilizacijom zemalja saharo-sahelskog regiona.
Istovremeno, Francuska je, prema tvrdnjama SVR, prešla na direktnu podršku terorističkim grupama „različitih vrsta“, koje postaju njeni glavni saveznici na Afričkom kontinentu.
(Sputnjik)
Zlatni vaterpolista Nikola Dedović govori za Novosti
