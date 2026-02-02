FRANCUSKA priprema neokolonijalne prevrate u Africi, saopštila je Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije (SVR). Prema tim navodima, Pariz grozničavo traži načine za „politički revanš“ na afričkom kontinentu.

Foto: Printskrin

„Francuska priprema neokolonijalne prevrate u Africi“, saopšteno je iz pres-biroa.

Kako se navodi, prema informacijama koje pristižu u Spoljnu obaveštajnu službu Rusije, „administracija Emanuela Makrona grozničavo traži mogućnosti za ‘politički revanš’ u Africi“.

U SVR dodaju da je Makron dao odobrenje svojim specijalnim službama za pokretanje plana likvidacije „nepodobnih lidera“ u Africi.

Kako se ističe, Francuska razrađuje opcije za svrgavanje novog predsednika Madagaskara. Makron je, kako se navodi, povezan sa pokušajem državnog udara u Burkini Faso 3. januara, a Pariz će nastaviti sa destabilizacijom zemalja saharo-sahelskog regiona.

Istovremeno, Francuska je, prema tvrdnjama SVR, prešla na direktnu podršku terorističkim grupama „različitih vrsta“, koje postaju njeni glavni saveznici na Afričkom kontinentu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Zlatni vaterpolista Nikola Dedović govori za Novosti