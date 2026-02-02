KANADA 51, GRENLAND 52, VENECUELA 53... Tramp u šali o „novim državama“

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je tokom subotnjeg banketa kluba „Alfalfa“ u šaljivom tonu govorio o mogućem ulasku Grenlanda, Kanade i Venecuele u sastav Sjedinjenih Američkih Država, preneo je Vašington post.

„Nećemo izvršiti invaziju na Grenland — kupićemo ga“, rekao je Tramp.

On je dodao da nikada nije imao nameru da Grenland postane 51. američka država, već da tu ulogu vidi za Kanadu, dok bi Grenland bio 52, a Venecuela 53. država SAD.

Tramp je i ranije tvrdio da Danska nije u stanju da osigura bezbednost Grenlanda, koji je, prema njegovim rečima, važan za nacionalnu odbranu SAD i „okružen“ ruskim i kineskim brodovima. Istovremeno je naglasio da ne planira vojno preuzimanje kontrole nad tim ostrvom, koje ima autonomni status u okviru Kraljevine Danske.

List podseća da su SAD početkom januara izvele vojnu operaciju u Venecueli, tokom koje su uhapšeni predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga. Nakon toga je u Federalnom okružnom sudu u Njujorku pokrenut postupak protiv Madura i njegove supruge zbog optužbi za „narkoterorizam“. Tramp je tada izjavio da će SAD upravljati Venecuelom dok se ne obezbedi „bezbedna, uredna i razumna tranzicija vlasti“.

Američki predsednik je više puta poručio da bi Kanada trebalo da postane 51. država SAD, a bivšeg premijera Džastin Trudo i sadašnjeg premijera Mark Karni u više navrata je nazivao „guvernerima“.

Tramp je na banketu u šali pomenuo i Kevin Vorš, koga je nominovao za novog predsednika Federalnih rezervi, rekavši da će ga „tužiti ako ne snizi kamatne stope“, da bi potom dodao da se šali.

Među gostima banketa bili su i kritičari američkog predsednika, uključujući direktora JPMorgan Chase Džejms Dejmon, osnivača Carlyle Group Dejvid Rubenštajn, kao i odlazećeg predsednika FED-a Džerom Pauel. Prema navodima lista, pojedine šale nisu naišle na dobar prijem, pa je u sali više puta zavladala tišina.

„Mnoge u ovoj sali mrzim. Većinu vas ipak volim“, citira list Trampove reči. On je kasnije novinarima izjavio da je reč o „večeri komedije“ i da su njegovi komentari bili ironični.

Tramp je pomenuo i dokumentarni film o prvoj dami Melanija Tramp, koji je producirala kompanija Amazon, našalivši se da se njegovo ime ne pominje u naslovu. Takođe je govorio o izgradnji nove balske sale u Beloj kući, kao i o predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu i Letnjim olimpijskim igrama 2028. godine u SAD.

Nakon banketa, predsednik SAD otputovao je u Palm Bič.

