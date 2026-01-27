BAZUKOM IZVRŠILI ATENTAT NA GRADONAČELNIKA: Pogledajte kako raketni projektil pogađa službeno vozilo (VIDEO)

Iako Ampatuan nije povređen, dvojica članova njegove pratnje su zbrinuta zbog lakših povreda stomaka.

Foto: x printskrin/ GunloverClub1

Gradonačelnik Šarifa Aguaka na jugu Filipina, Akmad Ampatuan, prošao je nepovređen u nedelju ujutru kada je njegovo oklopno vozilo pogođeno raketnim projektilom tokom oružane zasede, izveštava Njuzvik (Newsweek).

Napad se dogodio oko 6:30 ujutru u Šarifu Aguaku, gradu sa oko 30.000 stanovnika, području poznatom godinama po političkom nasilju. Filipinska izborna komisija je označila region kao jedno od najrizičnijih žarišta pred predstojeće izbore.

Snimci sa nadzornih kamera, koje je gradska vlast objavila na društvenim mrežama, prikazuju dva napadača kako izlaze iz belog kombija parkiranog pored puta. Jedan otvara vatru iz automatske puške, dok drugi ispaljuje raketni projektil koji pogađa gradonačelnikov oklopni Tojota Lend Kruzer. Vozilo je nakratko bilo obavijeno dimom, ali je on uspeo da napusti mesto napada.

Iako Ampatuan nije povređen, dva člana njegove pratnje su zbrinuta zbog lakših povreda stomaka, javili su lokalni mediji.

Land Cruiser took direct hit from RPG-7 and kept moving.



Armored Toyota Land Cruiser was struck by an RPG-7 during an ambush in Philippines. The vehicle absorbed the explosion and continued driving away, allowing the mayor to escape unharmed. pic.twitter.com/En7mLjCyFz — Gun Lovers Club (@GunloverClub1) January 25, 2026

Policija je identifikovala Budtonga „Rep-Rep“ Pendatuna kao vođu napada, za kojim su već bile izdate tri aktivne poternice za ubistvo, oružanu pljačku i ilegalno posedovanje oružja.

Ovo je četvrti pokušaj atentata na Ampatuana od 2014. godine, što dodatno ističe ozbiljnost bezbednosne situacije u regionu. U januaru ove godine, dve osobe su ubijene u politički motivisanom nasilju u istom gradu, uoči izbora.

Filipinska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila da li su napadači plaćeni da izvrše atentat i najavila je preispitivanje mogućih bezbednosnih propusta na lokalnom nivou.