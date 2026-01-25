Svet

DEO PLANA JE DA UKRAJINA BUDE ČLANICA EU OD 1. JANUARA 2027. GODINE Vučić otkrio - Šta je deo plana za rešenje sukoba Rusije i Ukrajine

В.Н.

25. 01. 2026. u 11:53

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao jebtematskoj sednici Vlade Srbije, na poziv premijera Đura Macuta.

Foto: Profimedia

Predsednik je izneo detalj onoga što je kako kaže "načuo" da je plan za Ukrajinu. 

- Ja mislim da će deo, sad vam saopštavam šta sam negde načuo, a ja vam ne bih rekao da to nije istina. Dakle saznao da je deo plana mirovnog plana ukoliko ga postignu Rusija i Ukrajina, jer tu neće biti obavezane samo dve strane, već i dobar deo međunarodne zajednice za ispunjenje plana. Jedan deo plana je da Ukrajina bude članica Evropske Unije od 1. januara 2027., to je sutra. Ukoliko budu želeli da se ispuni mirovni plan, da ne bude više ubijanja i svega drugog, Ukrajina mora da bude član. Sa tim se neće složiti ni Poljska, ni Češka, ni Mađarska, ni Slovačka. Biće menjanja procedura i to na silu, suprotno pravilnicima i svemu drugom - naveo je Vučić. 

