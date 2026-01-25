PREGOVORI u Istanbulu nisu obustavljeni zbog nedostatka opipljivog napretka, kako je navelo ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova, izjavio je za Sputnjik direktor Drugog odeljenja zemalja ZND u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Aleksej Poliščuk.

Foto: Tanjug

- Ostajemo otvoreni za nastavak dijaloga i visoko cenimo gostoprimstvo Turske. U novembru 2025. godine ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova izjavilo je o obustavljanju pregovora u Istanbulu, navodno zbog nedostatka "opipljivog napretka". Ovo zvuči izmišljeno - izjavio je Poliščuk.

On je napomenuo da Kijev još uvek nije odgovorio na predlog Moskve o stvaranju bilateralnog centra za praćenje i kontrolu prekida vatre i formiranju tri radne grupe, niti je odgovorio na spremnost Rusije da se podigne nivo delegacija na pregovorima u Istanbulu.

- Rečju, lopta je na ukrajinskoj strani - rekao je Poliščuk.

O raspoređivanju stranih trupa u Ukrajini

Komentarišući pisano obećanje Velike Britanije i Francuske da će rasporediti trupe u Ukrajini, on je primetio da takve snage neće doneti mir.

- Ovo se u potpunosti odnosi na takozvane multinacionalne snage koje želi da stvori takozvana koalicija voljnih, koju predvode London i Pariz. Takve snage neće doneti mir niti garantovati bezbednost. Naprotiv, one podrivaju mirovne napore i predstavljaju direktnu pretnju bezbednosti i Rusije i Evrope - naglasio je Poliščuk.

Prema njegovim rečima, raspoređivanje zapadnih vojnih jedinica na ukrajinskoj teritoriji biće klasifikovano kao strana intervencija.

- Razmeštanje zapadnih vojnih jedinica, skladišta i druge infrastrukture na ukrajinskoj teritoriji nije prihvatljivo i biće klasifikovano kao strana intervencija. Svi zapadni vojni objekti raspoređeni u Ukrajini smatraće se legitimnim vojnim ciljevima Oružanih snaga Rusije - zaključio je Poliščuk.

Nakon sastanka takozvane koalicije voljnih u Parizu 6. januara, britanski premijer Kir Starmer izjavio je da će, u slučaju primirja u Ukrajini, Velika Britanija i Francuska uspostaviti vojne baze širom Ukrajine i izgraditi skladišta tehnike za Oružane snage Ukrajine.

(Sputnjik)