Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder rekao je da Rusiju ne treba demonizovati. Takođe se zalagao za obnavljanje energetske saradnje sa Rusijom. O tome je pisao u svojoj kolumni za Berliner cajtung.

Foto: Profimedia

Prema Šrederu, Nemačka danas previše govori o vojnim sposobnostima, ali bi navodno trebalo da se fokusira na svoju "sposobnost za mir". Naglasio je da će nastaviti da insistira na tome da Berlin treba da obnovi energetsku saradnju s Moskvom.

Bivši nemački kancelar dodao je da je ruski rat protiv Ukrajine kršenje međunarodnog prava i ljudskih prava. Međutim, nije direktno optuživao Moskvu i naglasio je potrebu za diplomatskim rešenjem. Štaviše, uverio je da Rusija nije večiti neprijatelj Nemačke.

"Takođe sam protiv demonizacije Rusije kao večitog neprijatelja. Rusija nije zemlja varvara, već zemlja sa velikom kulturom i raznovrsnim istorijskim vezama sa Nemačkom. Nemačka sramota je u tome što je ova zemlja bila brutalno okupirana od strane nemačkih vojnika tokom dva svetska rata. Stoga imamo posebnu dužnost da uložimo napore da postignemo mir s Rusijom i Ukrajinom", naglasio je bivši kancelar.

Šreder je bio kancelar Nemačke od 1998. do 2005. godine. Nakon što je napustio mesto šefa vlade, neko vreme je radio u ruskim energetskim kompanijama.

(Berliner Zeitung, Unijan)