"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi

VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.

Foto: Profimedia

Upozorenje dolazi nakon što je Donald Tramp u četvrtak rekao da Sjedinjene Države imaju „armadu“ koja se kreće ka Iranu, izrazivši nadu da je neće morati upotrebiti, izveštava Skaj njuz.

Povećano američko vojno prisustvo i oštra retorika dolaze skoro dve nedelje nakon što je Tramp pozvao iranske demonstrante da nastave svoje demonstracije, obećavajući im da je „pomoć na putu“. Hiljade ljudi je navodno poginulo u tim protestima. Očekuje se da će nosač aviona USS Abraham Linkoln, zajedno sa nekoliko razarača sa vođenim raketama, stići u region u narednim danima.

Satellite images of the USS Abraham Lincoln on its way to the Middle East. pic.twitter.com/aGpjkyQMIv — Open Source Intel (@Osint613) January 15, 2026

Spremni za najgori mogući scenario

- Nadamo se da ovo vojno gomilanje nije namenjeno da bude prava konfrontacija - ali naša vojska je spremna za najgore. Zato je sve u Iranu u stanju visoke pripravnosti - rekao je iranski zvaničnik za Rojters pod uslovom anonimnosti.

- Ovog puta, tretiraćemo svaki napad - ograničen, neograničen, hirurški, kinetički, kako god ga nazvali - kao sveopšti rat protiv nas i odgovorićemo na najoštriji mogući način da bismo ovo rešili - dodao je.

- Ako Amerikanci krše suverenitet i teritorijalni integritet Irana, odgovorićemo - rekao je zvaničnik, ne precizirajući kakav bi mogao biti odgovor Irana.

Prethodno vojno gomilanje

Američka vojska je povremeno slala pojačanja na Bliski istok u vremenima povećanih tenzija u prošlosti, često viđena kao odbrambeni potezi. Međutim, prošle godine, američka vojska je izvršila veliko gomilanje snaga pre vazdušnih udara na iranski nuklearni program u junu.

Slično gomilanje snaga viđeno je i na Karibima krajem prošle godine, pre nego što su Sjedinjene Države pokrenule vojnu akciju protiv Venecuele i uhapsile predsednika Nikolasa Madura.

📌Location of USS Abraham Lincoln carrier strike group.



A giant armada is approaching to Iran. pic.twitter.com/8IQXB9utwk — Cyrus Intel (@Cyrus_Intel75) January 24, 2026

Nova američka odbrambena strategija

Kasno sinoć, Ministarstvo rata SAD objavilo je novu Nacionalnu odbrambenu strategiju koja uključuje analizu Irana. Dokument upozorava da bi Iran mogao ponovo pokušati da razvije nuklearno oružje. Takođe se navodi da Iran ima „američku krv na rukama“ i obećava američku podršku Izraelu.

- Iako je Iran pretrpeo ozbiljne zastoje poslednjih meseci, čini se da je nameren da obnovi svoje konvencionalne vojne snage - navodi se u dokumentu.

- Iranski lideri su takođe ostavili otvorenu mogućnost da će ponovo pokušati da nabave nuklearno oružje, uključujući i odbijanje da se uključe u smislene pregovore.

- Ne možemo ignorisati činjenice da iranski režim ima američku krv na rukama, da je i dalje nameren da uništi našeg bliskog saveznika Izrael i da Iran i njegovi posrednici rutinski podstiču regionalne krize koje ne samo da ugrožavaju živote američkih snaga u regionu, već i sprečavaju sam region da se kreće ka mirnoj i prosperitetnoj budućnosti koju toliko njegovih lidera i naroda očigledno želi.

(Indeks)

BONUS VIDEO:

Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija