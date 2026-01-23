TRAMP POVUKAO POZIV ZA "ODBOR MIRA" OVOJ ZEMLJI: Poštovani premijeru...

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da povlači poziv kanadskom premijeru Marku Karniju da se pridruži njegovoj inicijativi "Odbor mira" za Gazu.

Foto: Profimedia

- Poštovani premijeru Karni, molim vas, neka ovo pismo posluži kao znak da "Odbor za mir" povlači svoj poziv upućen Vama u vezi sa pridruživanjem Kanade onome što će biti najprestižniji Odbor lidera ikada sastavljen, u bilo kom trenutku. Hvala Vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je inicijativu predstavio na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, navodeći da je njen cilj obnova ratom razorene Gaze tokom perioda tranzicionog upravljanja.

Prema navodima, oko 35 zemalja izrazilo je interesovanje za učešće u odboru, dok Kanada do sada nije zvanično odgovorila na poziv.

Karni nije prisustvovao predstavljanju inicijative u Davosu, već je tog dana učestvovao na sastanku kanadske vlade u Kvebeku.

Tramp je, takođe, rekao da Kanada postoji zahvaljujući SAD, a Karni mu je na to odogovorio da Kanada postoji zahvaljujući samoj sebi.

- Kanada i Sjedinjene Američke Države su izgradile izvanredno partnerstvo. U ekonomiji, bezbednosti i bogatoj kulturnoj razmeni. Ali Kanada ne živi zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama - Kanada napreduje zbog njenih građana, Kanađana rekao je Karni.

"Odbor za mir otvoren za Evropu, Italija i Poljska razmatraju pristup"

Tramp je izjavio da je njegova inicijativa "Odbor za mir" otvorena za pristupanje dodatnih evropskih zemalja, navodeći da su Italija i Poljska izrazile interesovanje, ali da prethodno moraju da dobiju potrebna zakonodavna odobrenja.

Odgovarajući na pitanje novinara da li bi inicijativi mogle da se pridruže i druge zemlje, poput Velike Britanije ili Francuske, Tramp je rekao da veruje da će postojati interes, ali da je u pojedinim slučajevima neophodno odobrenje parlamenata, piše "Gardijan".

On je tokom obraćanja novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" naveo da su italijanska premijerka Đorđa Meloni i predsednik Poljske Karol Navrocki izrazili želju da se priključe "Odboru za mir", ali da moraju da prođu propisane formalne procedure.

Tramp je tom prilikom pohvalio Navrockog, podsetivši da ga je podržao na prošlogodišnjim predsedničkim izborima u Poljskoj.

- On je sjajan. Radi odličan posao, ali mora da dobije odobrenje - rekao je Tramp.

Upitan da li bi i nakon isteka predsedničkog mandata mogao da predsedava ovom telu, Tramp je rekao da još nije doneo odluku, navodi AP.

- Imam pravo da budem to ako to želim. Odlučiću - naveo je Tramp, dodajući da je funkcija "u teoriji doživotna", ali da nije siguran da li to želi.

Američki predsednik je, prenosi Rojters, takođe izjavio da će se ruski predsednik Vladimir Putin pridružiti "Odboru za mir" i da će dati doprinos od milijardu dolara.

- Mislim da je važno da svi budu uključeni - rekao je Tramp novinarima.