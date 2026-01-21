PUTIN POSLAO JASNU PORUKU O GRENANLDU
TEMA namera SAD u vezi sa Grenlandom ne tiče se Rusije, izjavio je ruski lider Vladimir Putin.
- Ono što se dešava sa Grenlandom nas uopšte ne tiče - rekao je on na sastanku sa članovima Saveta bezbednosti.
Ranije je američki lider Donald Tramp izjavio da ne namerava da upotrebi silu da bi dobio Grenland.
Prema njegovim rečima, samo Sjedinjene Američke Države mogu da zaštite Grenland.
