PUTIN POSLAO JASNU PORUKU O GRENANLDU

21. 01. 2026. u 20:54

TEMA namera SAD u vezi sa Grenlandom ne tiče se Rusije, izjavio je ruski lider Vladimir Putin.

ПУТИН ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ О ГРЕНАНЛДУ

- Ono što se dešava sa Grenlandom nas uopšte ne tiče - rekao je on na sastanku sa članovima Saveta bezbednosti.

Ranije je američki lider Donald Tramp izjavio da ne namerava da upotrebi silu da bi dobio Grenland.

Prema njegovim rečima, samo Sjedinjene Američke Države mogu da zaštite Grenland.

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

