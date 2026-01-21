Svet

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

Novosti online

21. 01. 2026. u 15:13

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.

ТРАМП САОПШТИО УДАРНУ ВЕСТ О ГРЕНЛАНДУ У ДАВОСУ

Foto: Profimedia/Harun Ozalp / Anadolu/ABACAPRESS.COM

- Videli smo šta se dogodilo u Venecueli, u Drugom svetskom ratu kada je Danska pala pod Nemačkom za samo šest sati i nije mogla da brani ni sebe ni Grenland. Tada smo mi poslali svoju vojsku na Grenland, i oni Nemci, nikada nisu došli tamo. Mi smo se borili da spasemo Dansku - to nije zemlja, to je veliko parče leda! Da ga mi nismo spasili, tamo bi se sada govorio japanski ili nemački. Posle smo vratili Grenland Danskoj, kako smo bili glupi! Ali smo ga vratili! A, kako su oni nezahvalni! - naveo je Tramp.

On je istakao da svet opet u opasnosti.

- Grenland je nezaštićena teritorija na ključnoj lokaciji između Kine, Rusije i nas! Stotine metara leda, to nam ne treba, nama treba zbog bezbednosti ostrva i strateške nacionalne bezbednosti. To je nacionalni interes SAD! - kazao je Tramp.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 27

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena