TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.

- Videli smo šta se dogodilo u Venecueli, u Drugom svetskom ratu kada je Danska pala pod Nemačkom za samo šest sati i nije mogla da brani ni sebe ni Grenland. Tada smo mi poslali svoju vojsku na Grenland, i oni Nemci, nikada nisu došli tamo. Mi smo se borili da spasemo Dansku - to nije zemlja, to je veliko parče leda! Da ga mi nismo spasili, tamo bi se sada govorio japanski ili nemački. Posle smo vratili Grenland Danskoj, kako smo bili glupi! Ali smo ga vratili! A, kako su oni nezahvalni! - naveo je Tramp.

On je istakao da svet opet u opasnosti.

- Grenland je nezaštićena teritorija na ključnoj lokaciji između Kine, Rusije i nas! Stotine metara leda, to nam ne treba, nama treba zbog bezbednosti ostrva i strateške nacionalne bezbednosti. To je nacionalni interes SAD! - kazao je Tramp.