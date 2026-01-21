„NEVEROVATNO ORUŽJE O KOME NIKO NIŠTA NE ZNA“ Novi talas spekulacija: Tramp otkrio da SAD skrivaju nove sisteme naoružanja

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pokrenuo je novi talas rasprava o globalnoj tehnološkoj dominaciji Sjedinjenih Država, otvoreno nagoveštavajući postojanje strogo poverljivih sistema naoružanja za koje, kako tvrdi, svet uopšte ne zna.

Foto Tanjug/AP

U intervjuu za televizijsku mrežu NewsNation, Tramp se osvrnuo na glasine koje su se pojavile nakon nedavne operacije u Venecueli, u kojoj su američke specijalne snage navodno koristile nekonvencionalna sredstva tokom akcije usmerene na hvatanje Nikolasa Madura.

Iako nije želeo da potvrdi niti da demantuje konkretne detalje tog događaja, Tramp je jasno poručio da Sjedinjene Države raspolažu „neverovatnim oružjem“ čije postojanje nije poznato ni javnosti, ni potencijalnim geopolitičkim protivnicima Vašingtona. Prema njegovim rečima, upravo tajnost predstavlja ključnu prednost, jer on lično smatra da bi otkrivanje takvih tehnologija ugrozilo bezbednost zemlje i omogućilo drugim državama da razviju slične kapacitete.

Predsednik je naglasio da nema nameru da ikada dozvoli da takve sposobnosti dospeju u tuđe ruke, sugerišući da je čuvanje apsolutne tajnosti najefikasniji način očuvanja američke vojne prednosti. Odbijanje da pruži bilo kakve tehničke detalje dodatno je raspirilo interesovanje stručne javnosti i bezbednosnih analitičara, posebno u kontekstu sve češćih rasprava o novim oblastima fizike i razvoju nekonvencionalnih sistema naoružanja.

Trampove izjave dolaze u trenutku kada se u međunarodnim izveštajima i analitičkim krugovima sve češće pominje moguća upotreba akustičnih ili usmerenih energetskih sistema, sposobnih da onesposobe ljudstvo bez klasične municije. Takvi sistemi se u javnosti često opisuju kao „zvučno oružje“ ili sredstva zasnovana na usmerenoj energiji, iako njihova realna primena i stvarni efekti ostaju obavijeni velom neizvesnosti.

U Moskvi i Pekingu se ovakve izjave tumače pre svega kao deo psihološkog pritiska i pokušaj demonstracije moći, ali i kao način da se pod okriljem tajnosti legitimiše primena nekonvencionalnih metoda ratovanja. Isti izvori ukazuju da insistiranje na oružju „o kome niko ništa ne zna“ može imati propagandnu dimenziju, namenjenu odvraćanju i zastrašivanju protivnika, bez stvarnog razotkrivanja sposobnosti koje SAD zaista poseduju.

Analitičari, međutim, primećuju da Tramp svesno koristi auru tajnosti koja decenijama okružuje američki vojno-industrijski kompleks. Na taj način, on šalje poruku da su Sjedinjene Države spremne da posegnu za bilo kojom tehnologijom, uključujući i one čija bi upotreba mogla biti sporna sa stanovišta međunarodnog prava, ukoliko to smatraju neophodnim za ostvarenje svojih političkih ciljeva. U tom kontekstu, njegove reči dodatno podgrevaju raspravu o granicama dozvoljenog u savremenim sukobima i o tome koliko daleko velike sile mogu da idu oslanjajući se na tajne vojne kapacitete.

Podsetimo, Tramp je već izašao sa serijom izjava poput izrečenih za News Nation. U novembru mesecu 2025. godine izazvao je takođe pažnju svetske javnosti nizom tvrdnji koje povezuju nuklearni potencijal SAD, odnose sa Rusijom i Kinom, kao i planove za okončanje rata u Ukrajini. Govoreći pred novinarima, Tramp je tada naglasio da su Sjedinjene Države „nuklearna sila broj jedan“, tvrdeći da Rusija i Kina „još uvek zaostaju, ali ubrzano rade da to nadoknade“.

Takođe, Tramp je više puta izjavio kako su Rusi ukrali američku hipersoničnu raketnu tehnologiju, a posebno za vreme predsednika Obame. “Rusija je ukrala dizajn, uzeli su ga od nas”, izjavio je Donald Tramp početkom prošle godine, tvrdeći da je “neka loša osoba dostavila Rusima planove.” U istom razgovoru izrazio je uverenje da će SAD ubrzo posedovati “super” hipersonične rakete, koje će, kako je rekao, biti još bolje. “Uskoro ćemo početi da ih proizvodimo,” dodao je.

U aprilu mesecu prošle godine, direktor Kancelarije za naučnu i tehnološku politiku Bele kuće, Majkl Kracios, dao je još senzacionalniju izjavu tvrdeći da su Sjedinjene Američke Države razvile tehnologije koje omogućavaju upravljanje vremenom i prostorom. On je istakao da ta dostignuća radikalno skraćuju razdaljine, ubrzavaju procese i povećavaju produktivnost, otvarajući nove horizonte za nauku i ekonomiju.

Ova izjava pak podseća na ranije reči predsednika Trampa, koji je u aprilu 2025. godine nagovestio da Sjedinjene Američke Države poseduju oružje koje nadmašuje sve poznate sisteme u svetu i za koje „niko nema ni najmanju predstavu“.. Tada je istakao da tehnologije SAD nadmašuju mogućnosti drugih zemalja, ali je izbegao da ulazi u detalje, što je pokrenulo talas spekulacija.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"