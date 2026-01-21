LANČANI SUDAR: Saobraćajna nesreća ispod Mosta na Adi, stvara se gužva

UPIS "države" kao vlasnika u postupku harmonizacije, bez saglasnosti ili prethodno sprovedenog parničnog postupka u kojem bi se utvrdilo pravo svojine, nije u skladu sa propisima Federacije BiH i moguće ga je pravno osporavati, rečeno je u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.