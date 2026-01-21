HOROR U ŠPANIJI: Mašinovođa poginuo, 37 osoba povređeno kada je voz iskočio iz šina blizu Barselone (FOTO/VIDEO)

MAŠINOVOĐA je poginuo, a najmanje 37 osoba je povređeno, od kojih je petoro u kritičnom stanju, kada je prigradski voz sinoć udario u obrušeni potporni zid i iskočio iz šina blizu Barselone, saopštila je španska policija.

Medicinski zvaničnici su naveli da je pet osoba u teškom stanju, šest ima umerene povrede, a 26 je zadobilo lakše povrede. Prema informacijama koje je pružila vatrogasna služba, većina povređenih bila je u prvom vagonu, koji je podneo najveći deo udara o zid, preneo je "Pais".

Prvobitne pretpostavke ukazuju na to da je infrastruktura možda urušena zbog kiša koje su padale poslednjih nekoliko dana u Kataloniji, navodi španski list. Vatrogasna služba, koja je rasporedila 70 pripadnika na mestu nesreće, izvestila je putem društvenih mreža da je potporni zid ojačan kako bi se sprečilo dalje urušavanje.

Navela je i da su morali da izbave jednog povređenog koji je bio zarobljen u olupini voza. Saobraćaj na toj železničkoj liniji je obustavljen. Još jedan voz iskočio je juče iz šina u Kataloniji, a nije bilo povređenih.

Tu nezgodu izazvalo je kamenje koje je palo na pruge zbog oluje koja je pogodila Đironu. Španski sindikat železničkih mašinovođa je pozvao na obustavu katalonskog prigradskog železničkog saobraćaja „do daljeg obaveštenja“ nakon saznanja za nesreću.

Mašinovođe žele da se pregleda cela infrastruktura kako bi se procenio uticaj nedavnih oluja, navodi "Pais".

Pojačane mere bezbednosti uvedene su u trenutku kada se španski železnički saobraćaj suočava sa ozbiljnom krizom, nakon teške nesreće koja se dogodila u nedelju kod mesta Adamuz u provinciji Kordoba, gde je pri iskliznuću dva brza voza poginula najmanje 41 osoba, a više od 100 ih je povređeno.

